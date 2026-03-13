정원오 측 “‘현역 의원 캠프 직책 사용 금지’ 수용하기로”

더불어민주당 서울시장 예비후보인 정원오 전 성동구청장 측이 당 선거관리위원회의 ‘국회의원의 캠프 직책 사용 금지’ 조치를 수용하기로 했다.
정 전 구청장 측 착착캠프는 13일 공지를 내고 “당 선관위의 ‘국회의원 캠프 직책 사용 금지’ 조치에 대해 대국적으로 수용하기로 결정했다”고 밝혔다.
캠프는 전날 국회의원 캠프 직책 사용 금지 조치에 “당규에 잘못된 적용이자 전례없는 과도한 조치라”라며 반발한 바 있다. 민주당 선관위는 지난 11일 서울 여의도 민주당사에서 서울시장 예비후보 캠프 대리인들에게 현역 의원 공식 직함 사용 금지 방침을 전달했다.
그러나 최종적으로 당 원팀 정신을 살리고자 이번 조치를 수용하기로 결정했다는 게 캠프 측 설명이다. 캠프는 “앞으로 캠프와 함께 하는 의원들은 위원장, 본부장 등의 직함 대신 ‘ㅇㅇㅇ의원’으로 통일해서 사용하기로 했다”고 전했다.
현재 정 전 구청장 캠프에는 이해식·채현일·오기형·이정헌·박민규 국회의원이 참여하고 있다. 당초 이해식 의원은 선거대책위원장, 채현일 의원은 선거대책총괄본부장을 맡았다. 오기형 의원과 이정헌 의원은 각각 정책본부장, 수석대변인 겸 미디어소통본부장으로 활동했다. 박민규 의원은 전략본부장 겸 조직본부장을 맡았다.
이와 함께 캠프는 전날 ‘당 선관위에서 토론회를 추가한다면 수용하겠다’는 정 후보의 뜻도 전달했다고 밝혔다. 박주민·전현희·김영배 서울시장 예비후보는 그간 추가적인 토론회가 필요하다고 요구해 왔다. 당 선관위는 당초 서울시장 예비후보들 간 토론회와 연설회를 각 1회씩 열기로 했지만 후보 모두의 의견이 모였다며 토론회 횟수를 1회 추가해 총 2회 실시하기로 했다.