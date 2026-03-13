악뮤·소란·오존…‘뷰티풀 민트 라이프 2026’ 2차 라인업 공개

5월 30~31일 서울 문화비축기지에서 진행되는 ‘뷰티풀 민트 라이프 2026(Beautiful Mint Life 2026, 이하 뷰민라)’에 악뮤(AKMU), 소란, 옥상달빛 등이 참가한다.

페스티벌 주관사 MPMG는 이같은 명단이 포함된 뷰민라 2차 라인업을 13일 공개했다.

5월 30일에는 싱글 ‘사과 하나를 그려’를 발표하며 새로운 시작을 알린 ‘소란’을 비롯해, 정통 록 발라드의 계보를 이을 재목으로 평가받는 싱어게인4 우승자 ‘이오욱’, 꾸준한 활동으로 팬덤을 확장 중인 싱어송라이터 ‘이츠’, 몽환적이면서도 따뜻한 사운드로 주목받아온 ‘튜스데이 비치 클럽(Tuesday Beach Club)’, 오랜 공백을 깨고 컴백 소식을 전한 모던록 밴드 ‘데카당’, 재즈팝을 기반으로 관객의 귀를 사로잡는 ‘잭킹콩’이 이름을 올렸다.

5월 31일에는 데뷔 10주년을 맞이함과 동시에 정규 4집 컴백을 예고한 믿고 듣는 아티스트 ‘악뮤(AKMU)’, 단독 콘서트 ‘아쿠아(AQUA)’를 성공적으로 마친 청춘 3인조 ‘오월오일’, 폭발적인 보컬과 강렬한 에너지의 슈퍼밴드2 출신 혼성밴드 ‘카디(KARDI)’, 따뜻한 음악으로 사람들에게 위로를 건네는 감성 듀오 ‘옥상달빛’, 감미로운 보이스를 가진 싱어송라이터 ‘오존’, 유쾌한 퍼포먼스의 애니메이션 록 밴드 ‘까치산’이 포함됐다.

앞서 지난 1차 라인업에는 ‘안예은’, ‘에이엠피(AxMxP)’, ‘엔플라잉(N.Flying)’, ‘연정’, ‘정승환’, ‘카더가든’, ‘터치드’, ‘페퍼톤스’, ‘거니(g0nny)’, ‘드래곤 포니(Dragon Pony)’, ‘로이킴’, ‘소수빈’, ‘심규선’, ‘장기하’, ‘킥(KIK)’, ‘하현상’ 등이 포함된 바 있다.

MPMG 측은 “민트페이퍼 20주년이라는 기념비적인 해를 맞아 문화비축기지라는 새로운 공간에서 뷰민라의 또 다른 막을 열게 됐다”며 “공간의 특색을 녹여낸 무대 구성과 뷰민라의 상징인 ‘민트문화체육센터’ 등 시그니처 프로그램을 통해 관객들에게 예년과는 또 다른 감동과 즐거움을 선사할 것”이라고 전했다.

뷰민라 공식 티켓은 놀 티켓, 예스24, 네이버 예약을 통해 예매할 수 있다.

3차 라인업은 다음 달 2일에 공개될 예정이다.

주요 일정을 비롯한 다양한 정보는 주최사인 민트페이퍼 홈페이지와 뷰티풀 민트 라이프 공식 사회관계망서비스(SNS)를 통해 확인할 수 있다.