H.O.T.가 ‘한우’ 외치더니…유튜브 휩쓸고 아시아 광고제도 수상

G마켓의 ‘G락페’ 캠페인, 아시아 광고제 수상

지난해 9월부터 5개월간…정상 아티스트 등장

원곡 감성 뒤트는 개사…브랜드 메시지 전달

치열한 이커머스 혈투 속에서 G마켓이 단순히 물건을 사고파는 플랫폼의 경계를 허물고, 대중의 일상에 스며든 하나의 유희이자 독보적인 ‘콘텐츠’로 자리 잡고 있다.

온라인상에서 폭발적인 화제를 모으며 누적 조회수 2억1000만회를 돌파한 G마켓의 ‘G락페’ 캠페인이 주인공이다. 광고라면 무조건 건너뛰는 ‘스킵(Skip)의 숙명’을 거부하고, 시청자가 스스로 찾아와 즐기는 놀이 문화로 변모했다는 점에서 업계의 시선을 받는다.

G마켓의 ‘G락페’ H.O.T.편 광고 촬영 현장. G마켓 제공

G마켓의 파격적인 시도는 글로벌 무대에서도 가치를 인정받았다.

G마켓은 아시아 태평양 지역 최고 권위의 광고제인 ‘2026 스파이크스 아시아(Spikes Asia)’에서 뮤직 부문 ‘브론즈’를 수상하는 쾌거를 이뤘다고 13일 밝혔다. 국내를 넘어 아시아 전역에서 콘텐츠와 커머스를 결합한 G마켓만의 문법이 통했음을 증명한 셈이다.

G마켓은 같은 날 오후 열리는 ‘제33회 올해의 광고상’에서도 통합미디어캠페인 부문 대상과 TV광고 부문 최우수상을 받으며 국내외 광고계를 동시에 석권하는 저력을 드러냈다.

지난 12일(현지시간) 싱가포르에서 열린 ‘2026 스파이크스 아시아’ 시상식에서 G마켓 브랜드마케팅팀 서준석 피플리더가 기념사진을 촬영하고 있다. G마켓 제공

G락페 캠페인의 성공 비결은 ‘쇼핑을 페스티벌처럼 즐긴다’는 명확한 콘셉트와 레전드 아티스트들의 의외성이 결합한 치밀한 전략에 있다.

G마켓 브랜드마케팅팀은 정보가 범람하는 개인 매체 시대에 전통적인 메시지 주입형 광고는 이미 한계에 봉착했다고 판단했다. 시청자들에게 광고는 볼거리 사이에 끼어든 방해물일 뿐이었고, 이를 극복하기 위해 광고 자체가 하나의 독립적이고 완결성 있는 콘텐츠가 되어야 한다는 결론을 내렸다.

마케팅팀은 누구나 알지만 일상에서 쉽게 만나기 어려운 레전드 아티스트들의 ‘희소성’에 주목했다. 대중에게 익숙한 멜로디와 가수의 강력한 아우라를 빌려오되, 그 안에 G마켓이 강조하고 싶은 상품 카테고리를 기발한 언어유희로 녹여내 시청자들이 예측할 수 없는 반전을 선사했다.

이커머스 경쟁 속 G마켓의 브랜드 감성을 주도하는 브랜드마케팅팀. G마켓 제공

지난해 9월부터 5개월간 진행된 이 프로젝트에는 김경호, 박완규, 체리필터를 시작으로 설운도, 김종서, 환희, 민경훈, 에일리, 자우림, 그리고 전설적인 아이돌 H.O.T.까지 총 10팀의 최정상급 아티스트가 참여해 36편의 시리즈형 광고를 탄생시켰다.

캠페인의 백미는 원곡의 감성을 완전히 뒤트는 파격적인 개사 과정이었다. 가수 설운도가 진지한 표정으로 ‘상의 하의 트위스트’를 부르고, 민경훈이 특유의 창법으로 ‘활어회 물회 원샷 우럭 두 개 더’를 외치는 모습은 대중에게 신선한 충격을 안겼다. 김종서의 ‘오메가’나 H.O.T.가 ‘한우’를 연호하는 장면 등은 원곡의 정체성을 훼손하지 않으면서도 브랜드 메시지를 강렬하게 각인시킨 사례로 꼽힌다.

대기업 특유의 보수적인 의사결정 구조 속에서 이러한 파격적인 기획이 통과된 것도 놀랍지만, 실제 현장에서는 아티스트를 설득하는 과정이 더 큰 도전이었다고 마케팅팀은 회상한다. 곡을 자신의 정체성이자 가장 강력한 자산으로 여기는 아티스트들에게 상품명 넣은 개사를 제안하는 것이 쉽지 않아서다.

G마켓은 광고가 단순한 홍보 수단을 넘어 젊은 세대와 유쾌하게 소통할 수 있는 새로운 창구가 될 수 있다는 점을 강조하며 진심 어린 공감을 끌어냈다. 촬영 현장은 마치 뮤직비디오 촬영장이나 콘서트장을 방불케 했으며, 아티스트들의 프로다운 열정에 스태프들 사이에서 즉흥적인 ‘떼창’이 터져 나올 정도로 열기가 뜨거웠다고 한다.

G마켓의 ‘G락페’ 자우림편 영상. G마켓 제공

타겟 전략도 매우 정교했다. G마켓의 핵심 고객층인 30·40 세대에게는 과거의 추억과 향수를 불러일으키고, 10·20 세대에게는 이를 하나의 신선한 ‘밈(Meme)’으로 소비하게 함으로써 전 세대를 아우르는 브랜딩 효과를 거뒀다.

연출 방식에서는 ‘철저한 고증’과 ‘절제미’를 지향했다. 실제 음악 방송이나 콘서트의 문법을 그대로 따르다가, 클라이막스 부분에서 갑자기 상품을 들이미는 부조화는 시청자들에게 강렬한 쾌감을 안겼다. 자막 한 줄, 카메라의 줌 인 하나까지도 시청자가 광고임을 잊고 콘텐츠 자체에 몰입하게 하려는 디테일한 노력이 깃들어 있다.

콘텐츠 중심의 마케팅은 수치로 증명되는 압도적인 비즈니스 성과로 이어졌다. H.O.T. 편은 공개 단 하루 만에 1000만뷰를 기록하는 기염을 토했고, 무엇보다 ‘휴면 고객’의 귀환이라는 값진 결과를 만들어냈다. 1년 이상 G마켓을 방문하지 않았던 고객의 재방문율이 전년 대비 40% 증가하고, 구매율 또한 28% 상승했다는 지표는 재미있는 콘텐츠가 브랜드에 대한 심리적 장벽을 낮추고 실제 구매 전환까지 이끄는 강력한 트리거가 되었음을 보여준다.

G마켓 관계자는 “이번 수상은 콘텐츠와 커머스를 결합한 광고 캠페인이 국내외에서 의미 있는 평가를 받은 결과”라며 “앞으로도 고객과 공감할 수 있는 콘텐츠형 마케팅을 통해 브랜드 경쟁력을 지속 강화해 나가겠다”고 말했다.