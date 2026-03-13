‘기부왕’ 김장훈, 개콘 방청객 전원에 통닭 1000마리 선물했다

가수 김장훈이 KBS 2TV ‘개그콘서트’ 녹화 현장에서 방청객 전원에게 통닭 1000마리를 선물해 화제를 모으고 있다.

김장훈은 15일 방송되는 ‘개그콘서’에서 특별 출연한다. 그는 ‘공개재판’ 코너에 출연해 개그맨들과 함께 코믹한 상황극을 선보일 예정이다.

최근 진행된 녹화에서 김장훈은 방청객들에게 통닭 1000마리를 사비로 제공한 것으로 전해졌다. 공연과 기부 활동으로 잘 알려진 그는 이번 녹화에서도 통 큰 선물로 현장 분위기를 달궜다.

김장훈은 이날 코너에서 ‘암탉 사칭죄’라는 설정으로 피고석에 앉아 재판 콘셉트의 개그 상황극에 참여한다. 검사 역을 맡은 박성호와 변호사 역의 박영진이 공방을 벌이는 가운데, 김장훈 역시 특유의 애드리브로 맞선다.

김장훈. 더메르센

또한 이날 방송에서는 쌍둥이 개그맨 이상호와 이상민 형제가 오랜만에 ‘개그콘서트’ 무대에 오른다.

2006년 KBS 21기 공채 개그맨으로 데뷔한 이상호와 이상민 형제는 과거 ‘같기도’, ‘헬스보이’, ‘씁쓸한 인생’, ‘꺾기도’, ‘닭치고’, ‘봉숭아 학당’ 등 다양한 코너를 통해 ‘개그콘서트’ 전성기를 이끈 대표 개그맨으로 꼽힌다. 이들은 지난해 삼겹살집 오픈 소식을 전하는 등 사업가로도 활동 중이다.

두 사람은 ‘거울 남녀’ 코너에서 맞선남으로 등장, 황혜선, 이수경과 함께 쌍둥이 특유의 호흡을 살린 무대를 선보인다.

한편 김장훈은 현재까지 누적 기부액만 200억원 이상으로 알려질 정도로 활동하며 벌어들인 대부분의 수입을 기부해온 것으로 알려졌다. 그는 최근 한 방송에서 “2조원을 기부하는 것이 목표”라고 밝힌 바 있다.

김장훈이 특별 출연하는 ‘개그콘서트’는 15일 오후 9시 20분 방송된다.