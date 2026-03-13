차이커뮤니케이션, ‘G마켓 캠페인’ 스파이크스 아시아 동상 수상

음악 부문 동상...국내 이어 해외까지 ‘수상 릴레이’

G마켓 ‘G락페 이미지’ (출처=차이커뮤니케이션)

토탈 마케팅 회사 차이커뮤니케이션이 아시아 태평양 지역 최고 권위의 광고제인 ‘2026 스파이크스 아시아(Spikes Asia)’에서 수상하며 글로벌 무대에서도 존재감을 드러냈다.

차이커뮤니케이션은 현지시간 12일 싱가포르 캐피톨 극장(Capitol Theatre)에서 열린 ‘2026 스파이크스 아시아’에서 G마켓과 함께한 ‘G락페 캠페인’으로 음악(Music) 부문 동상(Bronze)을 수상했다고 밝혔다.

차이커뮤니케이션이 G마켓과 함께한 ‘G락페 캠페인’은 매달 1일 열리는 특가 프로모션을 뮤직 페스티벌처럼 경험할 수 있도록 만들어졌다. ‘지르다’의 이중적 의미를 활용한 콘셉트와 김경호, 박완규, 김종서, 설운도, 민경훈, 에일리 등 톱 아티스트들의 출연으로 공개당시부터 큰 화제를 모았다.

특히 이 캠페인은 ‘몬데그린(Mondegreen, 어떤 단어·문장이 다른 의미나 언어의 발음으로 들리는 현상)’을 전략적으로 활용, 아티스트 별 대표곡을 주요 쇼핑 카테고리와 언어유희적으로 결합함으로써 소비자에게 익숙한 음악을 새로운 방식으로 재해석하며 높은 평가를 받았다.

실제로 G마켓 캠페인을 접한 소비자들은 매달 “광고가 하나의 장르 같다” “다음 편을 기다리게 된다” “명곡을 이렇게 활용하다니 신선하다” 등 뜨거운 반응을 보였으며, 이를 재가공한 다양한 바이럴 콘텐츠도 자발적으로 확산됐다.

이러한 인기에 힘입어 ‘G마켓 캠페인’은 ‘올해의 광고상’ 대상과 최우수상, ‘서울영상광고제’ 그랑프리 및 은상, ‘대한민국 디지털 광고대상’ 금상 등 국내 주요 광고제를 휩쓸고 있는 가운데, 스파이크스 아시아 수상까지 더하며 글로벌 무대에서도 존재감을 드러내고 있다.

차이커뮤니케이션 스파이크스 아시아 수상 (출처=차이커뮤니케이션)

차이커뮤니케이션의 이연호 상무는 “‘G락페’ 만의 에너지가 아시아 태평양 지역 최고 권위의 광고제에서도 인정을 받게 돼 의미있게 생각한다”며 “단순한 캠페인을 넘어 엔터테인먼트로 확장하고자 했던 시도가 의미 있게 전달된 것 같다”고 말했다. 이어 “앞으로도 소비자들이 기다려지는 크리에이티브를 만들기 위해 노력하겠다”고 소감을 전했다.

스파이크스 아시아는 세계 최대 광고제인 칸 라이언즈(Cannes Lions)의 아시아 태평양 공식 페스티벌로, 아시아·태평양 지역 광고·마케팅 업계의 창의성을 조명하는 최고 권위의 크리에이티비티 행사다. 매년 글로벌 브랜드와 에이전시가 대거 참여해 혁신적인 캠페인을 선보이며, 아시아 광고 시장의 트렌드와 기준을 제시하는 무대로 평가받고 있다.