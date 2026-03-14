노블클라쎄, 출고 고객 대상 ‘포칼(FOCAL)’ 오디오 시스템 업그레이드

L9 모델. 사진=노블클라쎄 제공

리무진 브랜드 노블클라쎄(대표 최지선)가 2026년 신규 계약 고객을 대상으로 하이엔드 오디오 브랜드 ‘포칼(FOCAL)’ 스피커 업그레이드 프로모션을 진행한다고 14일 밝혔다.

노블클라쎄는 이날 자사의 대표 모델인 ‘노블클라쎄 L4’와 ‘노블클라쎄 L9’ 신규 계약 고객을 대상으로, 차량 오디오 시스템을 포칼의 하이엔드 오디오 시스템으로 무상 업그레이드하는 혜택을 선착순 20대 한정으로 제공한다.

이번 프로모션을 통해 적용되는 포칼의 오디오 시스템은 음악의 섬세한 디테일까지 정교하게 재현해 차량 내부에서도 입체적이고 밀도 높은 사운드를 구현하는 것이 특징으로, 탑승자는 이동 중에도 공연장에 가까운 풍부한 음향을 경험할 수 있다.

특히 포칼 오디오 시스템은 차량에 장착된 21.5인치 스마트 모니터와 연동되어 다양한 콘텐츠를 풍성한 음향으로 즐길 수 있어, 이동 중에도 한층 몰입감 있는 엔터테인먼트 환경을 제공한다.

노블클라쎄 관계자는 “노블클라쎄와 새롭게 함께하는 고객들에게 더욱 수준 높은 차량 경험을 제공하고자 이번 프로모션을 마련했다”라며 “노블클라쎄가 선사하는 안락한 승차감과 포칼 오디오의 깊이 있는 사운드로 완성한 특별한 이동 시간을 느껴보시길 바란다”라고 말했다.