서울 양천 신월5동 공공재개발 지정…12년 만에 사업 재개

사업성이 낮아 정비사업 지정이 해제됐던 서울 양천구 신월5동 77번지 공공재개발이 12년 만에 다시 추진된다.

한국토지주택공사(LH)는 서울 양천구 신월5동 77번지 일대 공공재개발 정비구역 지정 고시가 완료됐다고 13일 밝혔다. 해당 구역은 면적 5만3820㎡ 규모로, 용적률 249.94%가 적용돼 최고 14층 공동주택 25개 동, 총 1241가구가 공급될 예정이다. 이 가운데 공공주택은 201가구다.

양천구 신월5동 77번지 일대 위치도. LH 제공

이 지역은 2010년 정비예정구역으로 지정됐지만 제2종 일반주거지역(7층) 규제와 김포공항 인근 고도 제한 등으로 사업성이 낮아 사업 추진이 어려워지면서 정비예정구역에서 해제됐다. 2022년 정부의 ‘8·4 주택공급 대책’에 따라 공공재개발 후보지로 선정되고 LH가 예비사업시행자로 참여하면서 사업이 다시 추진되는 것이다.

LH는 정비계획 수립 과정에서 제2종 일반주거지역(7층)을 제2종 일반주거지역으로 상향하고, 사업성 보정계수를 적용해 사업성을 개선했다. 다만 김포공항 인근 고도 제한에 따라 건물 높이는 해발 57.86m, 약 14층 수준으로 제한된다. LH는 인접한 신월5동 72번지 재개발 구역과 연계해 동서 방향 공공보행통로를 조성하고 돌봄시설과 고령자 시설 등 커뮤니티 시설도 마련할 계획이다. 사업지 내 어린이공원도 기존 937㎡에서 4262㎡로 확대해 생활 기반시설을 확충한다.

박현근 LH 수도권정비사업특별본부장은 “공공재개발을 통해 사업성이 부족해 정비가 어려웠던 지역의 주거환경을 개선하고 서울 도심 내 주택 공급 확대에 기여하겠다”고 말했다.