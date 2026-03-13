李 “충남·충북에 대전까지 하나의 행정체계 고민해봐야”…충남·대전 통합 두고는 “끽 서서 이상하다”

충북 찾은 李 “가급적이면 광역으로 통합해야”

멈춰선 충남·대전 통합 논의에는 아쉬움 표해

쓰레기 매립 문제·송전선로 등 지역 현안도 언급

“상대적 박탈감 상당히 클 것…하나씩 해결”

이재명 대통령은 13일 충북을 찾아 “저는 가급적이면 광역으로 통합해서 지역 경쟁력을 높이는 게 좋지 않을까라고 생각한다”고 말했다. 충남·대전 통합과 관련해선 “마침 통합을 한다고 하길래 ‘잘 됐다’고 우리가 열심히 했더니 또 가더니 끽 서갖고 이상하다”며 “밀면 같이 가야 되는데 반대로 온다”고 아쉬움을 드러냈다.

이재명 대통령이 13일 충북 청주오스코에서 열린 '충북의 마음을 듣다' 타운홀미팅 간담회에서 발언하고 있다. 연합뉴스

이 대통령은 이날 충북 청주에서 열린 타운홀미팅에서 “(충북 지역에서) 대전·충남이 통합해버리면 ‘충북은 뭣이여, 어찌 되는 겨’ 이런 생각이 갑자기 들기 시작했다고 한다”며 “충남·북, 대전까지 통합해서 하나의 거대한 경제권, 행정체계를 만들어 볼 것이냐는 여러분도 한 번 진지하게 고민해봐야 될 것 같다”고 말했다.

이 대통령은 “성장 발전 전략을 취하려고 하면 지역 연합도 괜찮은 방법이긴 한데, 연합을 넘어서서 통합을 하는 게 바람직하지 않을까”라며 “당장의 삶도 중요한데 우리 다음 세대들, 이 땅을 살아갈 다음 세대들이 어떤 방식으로 지역에서 자리를 잡고 기회를 누리면서 전 세계적인 경쟁력을 갖는 지역으로 만들까, 어떤 게 과연 바람직할까를 정말 고민해야 될 것 같다”고 했다.

대전·충남 통합 관련해선 “스톱이 됐다. 급정거를 한 상태”라며 “그러나 언젠가는 그럼에도 불구하고 지역 통합은 이루어질 수밖에 없다”고 했다. 현재 통합 논의가 여야 이견으로 멈춰선 가운데 이 대통령이 직접 통합 필요성을 재차 강조한 것으로 풀이된다.

이재명 대통령이 13일 충북 청주오스코에서 열린 '충북의 마음을 듣다' 타운홀미팅 간담회에 입장하며 김영환 충북도지사와 인사하고 있다. 연합뉴스

이 대통령은 최근 힘을 쏟고 있는 수도권 부동산 문제 등을 언급하며 균형 발전 필요성도 피력했다. 이 대통령은 “땅값이 세상에 그리 비싸고, 제가 쥐어짰더니 요즘 떨어지고 있던데 그럼에도 불구하고 평당 2억원이 넘어가는 아파트가 (수도권에 많다)”라며 “충북에는 아파트 한 채가 2억원, 3억원짜리도 많이 있을 것이다. 그런데 한 평에 2억원을 넘어선다니 주거 비용이 더 올라가고 물가도 비싸지지 않느냐”고 지적했다. 그러면서 “지금은 지역 균형 발전이 그야말로 시혜, ‘어려우니까 도와주자’, 형평성 이렇게 얘기하는 측면의 문제를 넘어서서 이제는 국가 발전이 이런 식으로 가면 실제로는 제대로 지속되기 어려운 상황이 됐다”고 강조했다.

이 대통령은 “국가 역량을 총동원해서 어떻게 하면 지역에 산업과 기업들을 배치하고, 또 지역 주민들이 그 지역에서 희망을 갖고 살아갈 수 있을까, 다음 세대들도 서울, 수도권 가지 않고 태어난 곳에서 부모님들의 고향에서 살아갈 수 있는 방법을 만들어야 되겠다는 것이 우리 정부의 정말 각별한 각오”라고 했다.

지역 현안 챙기기에도 공을 들였다. 이 대통령은 “최근에는 쓰레기 매립 문제로 이 동네 분들이 화가 많이 났다는 소문이 있다”며 “수도권 쓰레기 처리가 안 되니까 인접한 충북, 강원 이런 지역으로 많이 가는 모양이다. 그런 것을 생각해 보면 (충북 지역 주민들이) 좀 더 억울할 수도 있다”고 언급했다. 이어 “송전선로도 많이 지나다닌다고 한다. 국가 발전, 국민적 소요에 대한 부담은 많이 떠안는데 기회는 오히려 많이 뺏기고 있어서 아마 여러분들의 상대적인 박탈감도 상당히 클 것 같다”며 “하나씩 하나씩 해결해 가야 한다”고 덧붙였다.