낮 산업용 전기료 1kWh당 최대 16.9원↓…봄·가을 휴일 반값

밤 요금은 5.1원 인상…'재생에너지 발전량 확대' 맞춰

낮 시간대 산업용 전기요금이 1kWh(킬로와트시)당 최대 16.9원 인하되고 밤 시간대 요금은 5.1원 인상된다.

기후에너지환경부와 한국전력은 13일 전기위원회 심의를 거쳐 이러한 '계절·시간대별 전기요금 개편안'을 발표했다.

전기 계량기 모습.

이번 산업용 전기요금 개편은 1977년 12월 산업용 전기요금 체계에 시간대별 차등 요금제가 도입된 이후 49년만의 계절·시간대별 요금 체계 조정이다.

이번 개편안은 재생에너지 발전량이 늘어나는 상황에 맞춰 마련됐다.

기존 산업용 전기요금은 낮 시간대 전력 사용은 억제하고 밤 시간대 사용을 유도하는 구조다.

석탄화력발전 등 낮이든 밤이든 시간대에 따라 발전량이 달라지지 않는 발전원을 전제로 짜인 체계라고 할 수 있다.

개편안에 따르면 봄·여름·가을 오전 11시부터 정오까지와 오후 1∼3시가 가장 높은 요금이 적용되는 '최대부하' 시간대에서 '중간부하' 시간대로 옮겨간다.

대신 오후 6∼9시는 중간부하 시간대에서 최고부하 시간대로 조정된다.

동시에 최고부하 시간대 적용되는 최고요금은 여름·겨울철 1kWh당 16.9원, 봄·가을철 13.2원 등 평균 15.4원 내린다.

경부하 시간대(봄·여름·가을 기준 오후 10시부터 이튿날 오전 8시까지)에 적용되는 최저요금은 1kWh당 5.1원 올린다.

기후부와 한국전력은 3∼5월(봄)과 9∼10월(가을) 주말과 공휴일 오전 11시부터 오후 2시까지 요금을 2030년 12월 31일까지 앞으로 5년간 절반 할인하기로 했다. 재생에너지 발전량이 많아 전력 공급량이 수요량을 뛰어넘어 수요를 끌어올려야 하는 시기에 요금을 깎아주겠다는 것이다.

기후부와 한국전력은 산업계가 봄·가을 주말·공휴일로 전력 수요를 옮기면 할인 기간을 연장하는 길도 열어뒀다.

<연합>