李대통령, 청주 유·초등 지적장애 특수학교 방문…수업 참관(종합)

충북 타운홀미팅 앞서 '이은학교' 찾아…교사·학부모 의견 청취도

"장애아 가족 삶의 무게 얼마나 무거운지 잘 안다…엄청난 고통"

이재명 대통령은 13일 충북 청주의 유·초등 지적장애 공립 특수학교를 찾았다.



이 대통령은 이날 오전 청주 청원구 율량동에 있는 이은학교를 방문해 특수교육 정책에 대한 학부모와 교직원들의 의견을 청취하고, 이후 학교 시설을 둘러보고 수업을 참관했다.

이재명 대통령이 13일 충북 청주 유·초등 지적장애 공립 특수학교인 이은학교에서 학생들과 인사하고 있다. 연합뉴스, 청와대 제공

특수교육 현장의 목소리를 직접 듣고 국가의 교육 책임을 강화하기 위한 취지에서 마련된 일정이다.



이 대통령은 학부모들에게 "장애 아동뿐 아니라 그 가족이 짊어진 삶의 무게가 얼마나 무거운지 잘 알고 있다"고 공감을 표했다고 청와대 전은수 부대변인이 서면 브리핑에서 전했다.



교직원들을 향해서는 "특별한 사명감을 갖고 이 길을 선택한 여러분의 훌륭한 마음이 아이들에게 잘 전달될 수 있도록 그 사랑의 마음을 영원히 잘 가꿔나가 달라"고 격려했다.



이 대통령은 교사 1인당 담당 학생 수와 학교 운영 현황, 만족도 등을 꼼꼼히 묻고, 통폐합되는 일반 학교를 특수학교로 전환해 활용할 수 있는지에 대해서도 질문했다.



이후 장애 학생들을 위한 맞춤형 시설을 둘러본 이 대통령은 교실을 찾아 학생들과 나란히 앉아 수업을 참관했다.



이 대통령은 수업에서 학생들이 종이 모자에 동물 그림을 붙이는 것을 거들고 악기 연주 연습도 도왔다.



이날 방문에는 시각장애를 가진 교육부 특수교육 담당 연구관인 진창원 과장 및 문진영 사회수석비서관 등 청와대 참모들도 자리했다.



이은학교는 생애 단계별 맞춤형 특수교육 제공을 위한 전국 첫 유·초등 지적장애 공립 특수학교로 2023년 개교했다.



한편 이 대통령은 오후 충북 타운홀미팅에서 발달장애 아동을 둔 한 주부가 울먹이며 특수교육 여건 개선을 건의하자 이은학교 방문 사실을 소개하고 "장애인 가족의 고통은 사실 안 겪어보면 모른다. 저도 안 겪어봐서 잘 모르지만, 엄청난 고통을 겪는다는 건 분명하다"고 강조했다.



그러면서 "말씀하신 부분은 챙겨볼 것이고, 그 외 장애인 정책도 저희가 별도로 관심을 가진 영역"이라며 "울지 마시라. 많이 좋아질 것"이라고 위로했다.

<연합>