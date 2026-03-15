[단독] ‘중징계’ 공수처 수사관, 특검서 처장 관련 진술했다

해병특검 공수처 지휘부 수사서 참고인으로

오 처장 등 첫 공판 특검측 증인으로 채택돼

징계사유 “비위 정황 확인” vs “보복” 공방

공수처 “감찰·징계와는 별개” 의혹 선 그어

고위공직자범죄수사처(공수처)가 내부 감찰을 거쳐 인사혁신처에 중징계 의결을 요구한 수사관 중 한 명이 지난해 채해병 특별검사팀(특검 이명현)에 오동운 공수처장 등 지휘부 관련 진술을 했던 인물로 파악됐다. 이 수사관은 오 처장 등의 재판에 특검 측 증인으로 출석할 예정이다. 공수처는 해당 수사관을 비롯한 징계 대상자 4명의 ‘비위 정황’이 확인됐다는 사유를 댔으나, 대상자들은 특검 조사와 증인 채택 등을 근거로 ‘보복성 징계’라는 취지로 주장하고 있다.

고위공직자범죄수사처 사무실에 한 관계자가 들어가고 있다. 과천=뉴스1

15일 세계일보 취재를 종합하면 공수처가 얼마 전 중징계 대상자로 발표한 수사관 3명 중 과장급 A씨는 다음달 2일 서울중앙지법 형사23부(재판장 오세용) 심리로 열리는 공수처 오 처장과 이재승 차장 등의 직권남용 권리행사방해·직무유기 등 혐의 사건 첫 공판기일에 증인으로 채택됐다. 특검팀 관계자는 “피고인 측이 공판준비기일에 공소사실 일체를 부인해 A씨 등 4명을 증인으로 신청했다”고 설명했다. 특검팀은 재판부에 재판중계를 요청해놓은 상태다.

오 처장과 이 차장 등은 2024년 8월 송창진 전 공수처 부장검사의 위증 혐의 고발 사건을 접수하고도 사건을 대검찰청에 통보하거나 이첩하지 않고, 수사도 하지 않는 등 방치한 혐의로 기소됐다. A씨는 채해병 특검팀이 지난해 이 사건을 수사할 당시 참고인 신분으로 조사를 받으면서 오 처장 등의 혐의 관련 내용을 진술한 인물로 알려졌다.

공수처는 6일 언론 공지를 통해 “최근 내부 감찰 과정에서 일부 직원의 비위 정황을 확인했다”며 “수사관 4명 중 3명에 대해서는 금일 인사처 중앙징계위원회에 중징계 의결 요구를, 1명에 대해서는 경징계 의결 요구를 했다”고 밝혔다. 공수처는 중징계 요구를 한 3명에 대해선 수사기관에 고발 조치를 했다고도 덧붙였다. 법조계에선 기관이 내부 직원들 징계를 이처럼 선제적으로 공지한 건 이례적이라는 말이 나왔다.

징계 사유와 관련해 공수처는 “상세한 내용은 밝히기 어렵다”고만 했으나, 징계 대상자들에 따르면 공수처는 디지털포렌식 장비 도입 과정과 관련 해외 출장에서 드러난 일부 의혹을 문제 삼은 것으로 보인다.

또 다른 징계 대상자인 공수처 수사관 B씨는 통화에서 “(새로 도입하기로 한 포렌식 기기 판매업체에서) 장비 운용교육을 해서 해외 출장을 갔는데, 공수처가 그쪽(업체)에서 부담한 식사 비용 등이 ‘뇌물’ 아니냐며 징계하려는 것”이라며 “새로운 장비를 도입하면 교육은 당연히 받아야 해서 그 비용은 사실상 도입 비용에 포함된 것이다”라고 항변했다.

오동운 고위공직자범죄수사처장이 취재진의 질문에 답하고 있다. 뉴시스

그는 특정 업체와 수의계약을 한 것 아니냔 의혹에 대해선 “조달계약으로 한 것이고, 단독입찰을 했기 때문에 그 업체를 선정한 것”이라고 설명했다. 해당 업체는 해외 제조사의 포렌식 기기를 국내에서 판매하는 리셀러(reseller)라고 한다.

B씨는 “징계 대상자 중 한 명(A씨)이 (채해병) 특검팀 (참고인) 조사에서 오 처장 관련 진술을 한 적이 있는데, 그 일 때문에 보복성으로 지금 이렇게(징계를) 하는 것”이라고도 주장했다. B씨는 지난해 말 공수처에 사표를 냈으나, 감찰과 징계 등을 이유로 아직 수리되지 않은 것으로 전해졌다.

반면 공수처는 해당 수사관들에 대한 감찰과 징계는 A씨의 상황과 별개라는 입장인 것으로 알려졌다.