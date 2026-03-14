2025년 금융지주 회장 연봉은… KB 양종희 19억·신한 진옥동 13억

지난해 역대 최대 이익을 바탕으로 주요금융지주 수장들도 수 십억원대의 보수를 받았다.

13일 각 금융지주가 공시한 2025년도 사업보고서·지배구조보고서 등에 따르면 양종희 KB금융지주 회장은 작년 모두 18억9000만원을 수령했다.

서울 시내 시중은행 ATM 기기 모습. 뉴스1

2024년(18억4800만원)보다 약 4000만원 늘었고, 세부적으로 9억원의 급여와 9억8800만원의 상여금을 받았다.

진옥동 신한금융지주 회장의 작년 총보수는 12억9700만원(급여 8억5000만원+상여 4억4600만원 등)으로, 2024년(15억2200만원)보다 약 2억2000만원 줄었다.

임종룡 우리금융지주 회장의 경우 지난해 11억9300만원을 받았다. 2024년(11억4400만원)과 비교하면 약 5000만원 늘었다.

세부적으로 8억5000만원의 급여에 3억3200만원의 상여금, 1억1000만원의 기타 근로소득이 더해졌다.

지난해 이환주 KB국민은행장이 7억1200만원(기본급 4억원+활동수당 3억원 등), 정진완 우리은행장이 8억5100만원(급여 6억9800만원+상여금 1억3400만원 등)을 받았다. 하나금융지주와 신한은행은 오는 각 16일과 18일 사업보고서 공시를 통해 함영주 하나금융지주 회장, 정상혁 신한은행의 연간 보수 내역을 공개할 예정이다.