한동훈 “날 뽑은 건 尹 아닌 대한민국…계엄 찬성은 국민 배신”

국민의힘 한동훈 전 대표가 외신 인터뷰에서 “저를 발탁한 건 윤석열이 아닌 대한민국”이라며 윤석열 전 대통령과 재차 선을 그었다. 자신을 둘러싼 ‘배신자론’에 대해선 “계엄에 찬동했다면 대한민국을 배신한 것이 됐을 것”이라고 반박했다.

지난 2월 25일 대구 중구 교동을 찾은 국민의힘 한동훈 전 대표가 거리를 살펴보고 있다. 연합뉴스

한 전 대표는 13일 일본 니혼게이자이와의 인터뷰에서 ‘윤 전 대통령에게 발탁된 인물이면서도, 배신했다는 말이 나온다’는 질문에 “윤 전 대통령이 한 일이기에, 위법한 계엄이라도 막지 말았어야 한다는 논리에 동의하지 않는다”며 이같이 밝혔다.

한 전 대표는 2024년 12월3일 윤 전 대통령이 비상계엄을 선포하자 즉각 “요건도 맞지 않은 위법한, 위헌적인 비상계엄 선포”라며 “국민과 함께 자유민주주의를 지키겠다. 비상계엄을 반드시 막아내겠다”고 밝혔다. 한 전 대표의 요청에 따라 당시 여당 의원 108명 중 18명이 계엄 해제요구 결의안 의결에 참여했다.

이에 대해 한 전 대표는 “우연히도 계엄을 막을 수 있는 위치에 있었다”며 “여당이 앞장서서 행동하면 계엄을 막을 수 있고, 경제가 붕괴하고 역사가 후퇴하는 것을 막을 수 있다고 생각해 행동했다”고 설명했다.

한 전 대표는 윤 전 대통령 무기징역 판결에 반대하는 일부 강성 보수 여론에 대해 “‘이 길이 아니었다면 어떻게 됐을까’ 하는 감정적 반감을 느끼는 분들도 있다. 그건 어쩔 수 없는 일”이라며 “그 마음이 존재하는 것은 인정하나 대한민국 국민, 특히 보수를 지지하는 국민은 윤석열 노선을 분명히 극복할 필요가 있고, 이미 그 길을 가고 있다고 확신한다”고 강조했다.

일부 극우 지지자들이 주장하고 있는 ‘부정선거’에 대해선 “허구이며 잘못된 것이다. 시스템상 그런 조직적인 부정이 있을 수 없다”고 반박하면서도 “선거관리위원회가 관리를 더 잘해야 하고, 부족한 점이 매우 많다는 점은 강하게 지적해 왔다”고 설명했다.

다카이치 사나에 일본 총리에 대해선 긍정적 평가를 내렸다. 한 전 대표는 “(다카이치 총리는) 기존 리더십 가운데서도 개성이 강하다는 점이 두드러진다. 개성이 강하다는 건 명확한 리더십으로 국민 지지를 받고 있다는 뜻”이라고 답했다. 미국·이란 전쟁으로 인한 에너지 공급 위기에 대해선 “일본과 한국은 호르무즈 해협 불안으로 직접적인 타격을 받는 국가들”이라며 “정부 차원의 긴밀한 협력이 국익 차원에서 반드시 양국에 도움이 될 것”고 말했다.