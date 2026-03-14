박지윤 "전현무 신입 때 '쟤 누가 뽑았냐'고 뒤숭숭해"

방송인 박지윤이 전현무가 KBS에 입사했던 때를 떠올리며 "누가 쟤를 뽑았냐는 말이 나왔었다"고 했다.

박지윤은 13일 방송한 MBN 예능프로그램 '전현무계획3'에 나와 전현무·곽튜브와 함께 식도락 여행을 갔다.

박지윤은 "사실 현무씨와 함께 근무한 시간은 2년 뿐이지만, 입사 때부터 다 지켜봤다. 그때 난리 났었다"고 말했다.

곽튜브가 "너무 멋있어서"라고 하자 박지윤은 "누가 쟤 뽑았냐고 술렁이고 뒤숭숭했다"고 말했다.

박지윤은 또 "당시 면접 때 황수경 선배가 들어갔는데 우리끼리 '선배가 그럴 리 없다'고 했다"고도 했다.

그러면서 "MBC 신입사원은 오상진이었는데, 왜 오상진을 놔두고 전현무를 뽑았냐고도 했다"고 말했다.

박지윤은 "현무씨가 신입 때 예능프로그램에서 자꾸 무리수를 둬서 윗분들에게 자주 불려갔다"고 했다.

이어 "어느 날은 한 예능프로그램에서 '박지윤 선배는 성형수술을 많이 해서 의료 정산을 받았다'고 했다. 누가 화가 안 나겠냐. 요즘이면 SNS에 사과문 올릴 각"이라고 말했다.

박지윤은 KBS 30기 아나운서이고, 전현무는 32기다.

<뉴시스>