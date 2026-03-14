"멱살 잡고 싸우다 무대에선 친한 척"…박진영, 갓세븐 과거 갈등 폭로

JYP 소속 그룹 ‘GOT7’ 멤버이자 배우 박진영이 팀 활동 당시 멤버들과 있었던 잦은 갈등을 털어놨다.

지난 10일 공개된 유튜브 채널 ‘TEO’의 웹 예능 ‘살롱드립2’에 박진영이 출연했다. 이날 그는 JTBC 드라마 ‘샤이닝’에서 함께 호흡을 맞추고 있는 배우 김민주와 동반 출연해 다양한 이야기를 나눴다.

TEO

방송에서 박진영은 ‘갓세븐’ 멤버들과의 현재 관계에 대한 질문을 받자 “단체 채팅방은 있지만 저희는 자주 연락을 주고받는 편은 아니다”라면서도 “연락 안 해도 가족 느낌이니까, 진짜 가끔씩 잘 지내는지 확인한다”고 말했다.

또한 ‘갓세븐’이 과거 그룹 ‘슈퍼주니어’처럼 팀 내에서 자주 다퉜다는 이야기에 대해서는 인정했다. 박진영은 “툭툭 건드리는 안무에 있어서 건드리는 걸 맞은 사람이 기분 나빠서 더 세게 하는 게 반복됐다”고 설명했다.

이야기를 들은 장도연은 “아이들 같다”고 유치한 장난에 웃음을 터뜨렸다. 이어 “방송국 화장실에서 멱살을 잡고 싸우다가도 무대에 올라갈 때는 친한 척했다는 이야기가 사실이냐”고 물었다.

박진영은 “화장실에서도 실제로 싸운 적이 있다”고 답해 웃음을 자아냈다. 이어 “무대에 올라가야 한다는 말이 들리면 바로 웃으면서 무대에 나갔고, 1시간만 지나도 화해했다”고 말했다. 열정적으로 화내다가 공연이 끝난 뒤에는 함께 식사하며 자연스럽게 풀곤 했다고.

그는 당시의 갈등이 결과적으로 팀워크를 다지는 계기가 됐다고도 했다. 박진영은 “그런 과정을 거치니 이제는 싸울 일이 거의 없다”며 “더 가까워진 것 같다”고 멤버들과 끈끈한 관계성을 인정했다.

한편 박진영은 지난 6일 첫 방송을 시작한 드라마 ‘샤이닝’에 출연하며 배우 활동을 이어가고 있다.