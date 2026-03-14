한혜진 "씻는 순서 바꿨더니 혈당 뚝"…톱모델의 2주 감량 루틴

공복 러닝·식단 병행하며 혈당 스파이크 차단

모델 한혜진이 명절 이후 늘어난 체중을 언급하며 본격적인 감량 계획을 공개했다.

지난 12일 한혜진의 유튜브 채널에는 ‘드디어 돌아온 톱모델의 건강관리’라는 제목의 영상이 올라왔다. 영상은 설 연휴 동안 증가한 체중을 관리하기 위해 2주 동안 진행한 한혜진의 다이어트 루틴을 담았다.

‘드디어 돌아온 톱모델의 건강관리’ 영상 캡처. 한혜진

그는 자신의 최고 체중을 달성해 다이어트 경고등이 켜졌다고 밝혔다. 그는 “인바디 검사를 했는데 결과가 정말 좋지 않았다”며 “내 기준에서 58kg이 한계선인데 그 일이 사실로 일어났다”고 말했다.

이어 “목과 어깨 상태가 좋지 않아 웨이트를 가볍게 하고 있다”며 “체중이 늘어난 것도 문제지만 근육량이 줄어든 점이 더 속상했다”고 털어놨다.

그는 구정 마지막 날 “본가에서 음식을 엄청 많이 먹었다”고 말하며 러닝을 시작으로 운동에 나섰다. 이후 공복 상태에서 달리기 및 웨이트 등 꾸준히 운동을 이어갔다.

영상은 식단도 함께 공개했다. 김과 막회, 잡곡밥을 기본으로 마늘과 고추, 쌈장을 곁들여 먹는 식사를 소개했다. 그는 “운동하고 씻고 밥 먹는 게 루틴이었으나, 씻고 밥 먹는 순서를 바꿨다”고 말했다. 루틴을 바꾼 이유로 “씻기로 혈당 스파이크를 물리칠 수 있더라”고 덧붙였다.

다이어트에 관해 한혜진은 “많이 먹고 해이해져도 건강한 루틴이 반복되는 게 다이어트라고 생각한다”고 자신의 철학도 드러냈다.

한편 한혜진은 키 177cm의 모델로, 1999년 제2회 서울국제패션컬렉션(SIFAC)으로 데뷔했다. 그는 2005년 ‘하퍼스 바자 코리아’에서 올해의 모델상을 받았으며, 이후 MBC ‘나혼자산다’, SBS ‘골때리는 그녀들’ 등에 출연하면서 대중에게 얼굴을 알렸다.