北, 동쪽으로 미상 발사체 발사…트럼프 러브콜에도 무력시위

한미연합훈련 'FS 연습' 기간 도발

북한이 14일 동해상으로 미상 발사체를 발사했다고 합동참모본부가 밝혔다.



합참은 북한 발사체의 제원과 사거리 등을 분석 중이다.

北, 동쪽 방향으로 미상 발사체 발사.

앞서 북한은 지난 1월 27일 동해상으로 탄도미사일을 발사한 바 있다. 북한 발사체가 탄도미사일로 확인되면 47일 만에 발사이며, 올해 들어 3번째다.



도널드 트럼프 미국 대통령은 13일(현지시간) 백악관을 방문한 한국의 김민석 국무총리와 만나 김정은 북한 국무위원장과 "좋은 관계를 유지하고 있다"며 "김 위원장이 미국과, 나와의 대화를 원하는지 궁금하다"며 김 총리에게 의견을 구한 것으로 전해졌다.



트럼프 대통령은 작년 1월 백악관으로 복귀한 뒤에도 북미 대화에 대한 의지를 여러 차례 드러냈다고 한다.



그러나 트럼프 대통령의 이러한 '러브콜'에도 북한은 하루도 지나지 않아 무력시위로 답한 셈이 됐다.



이날 북한의 도발은 한미가 지난 9일부터 오는 19일까지 진행 중인 한미연합훈련 '자유의 방패'(프리덤실드·FS) 연습에 대한 반발 성격으로도 해석된다.



한미는 한반도 유사시에 대비한 전구(戰區)급 연합훈련인 FS 연습을 진행하면서 이번에는 연습 기간 야외기동훈련(FTX)를 전년보다 절반 이하로 축소했으나 북한은 여전히 '북침 연습'이라며 반발했다.



김여정 노동당 중앙위원회 부장은 훈련 시작 하루 만에 담화를 내고 FS 연습에 대해 우리 국가의 주권 안전 영역을 가까이하고 벌리는 적대 세력들의 군사력 시위 놀음은 자칫 상상하기 끔찍한 결과를 초래할 수 있다"고 위협했다.

<연합>