완주서 80대 치어 숨지게 하고 달아난 60대 무면허 운전자 긴급체포

연합뉴스

전북 완주경찰서는 길을 건너던 80대 보행자를 차로 치어 숨지게 하고 달아난 혐의로 60대 A씨를 긴급체포했다고 14일 밝혔다. A씨는 특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률상 도주치사 등의 혐의를 받고 있다.

사건은 지난 12일 오후 7시 30분쯤 완주군 봉동읍의 한 도로에서 발생했다. 당시 길을 건너던 80대 B씨는 A씨가 몰던 차량에 들이받힌 뒤 쓰러졌다. 사고 직후 B씨는 심정지 상태로 발견되어 인근 병원으로 긴급 이송되었으나, 의료진의 처치에도 불구하고 끝내 사망 판정을 받았다.

가해 차량은 사고 직후 어떠한 구호 조치도 취하지 않은 채 현장을 이탈했다. 경찰은 사고 현장 주변의 폐쇄회로(CC)TV 영상을 정밀 분석하고 해당 시간대 통과 차량들을 전수 조사했다. 끈질긴 차량 경로 추적 끝에 경찰은 A씨를 유력한 용의자로 특정하고 신병을 확보하는 데 성공했다.

조사 과정에서 확인된 사실에 따르면 A씨는 사고 당시 운전면허가 없는 무면허 상태였던 것으로 드러났다. 면허가 없는 상태에서 운전대를 잡았다가 인명 사고를 내고 현장을 떠난 셈이다. 검거된 A씨는 경찰 조사에서 “당시 사람을 친 줄 몰랐다”며 도주 혐의를 부인하고 있는 것으로 알려졌다.

하지만 경찰은 사고 당시의 충격 정도와 도로 상황 등을 종합적으로 검토했을 때, A씨의 진술에 신빙성이 낮다고 보고 있다. 경찰은 사안의 중대성과 증거 인멸 및 도주 우려 등을 고려하여, 조사를 마치는 대로 A씨에 대해 구속영장을 신청할 방침이다.