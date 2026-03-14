‘李 조폭연루설’ 놓고 여야 공방…“무책임한 보도” vs “김어준 ‘상왕 정치’”

정치권이 이재명 대통령의 ‘조폭 연루설’을 제기한 장영하 변호사의 징역형 집행유예가 확정되자 날선 말을 주고받았다.

14일 더불어민주당은 언론이 허위 의혹을 무책임하게 보도했다며 비판했고, 국민의힘은 김어준씨 유튜브 방송에서 제기된 ‘공소 취소 거래설’ 해명을 요구했다.

백승아 민주당 원내대변인은 이날 오전 서면 브리핑을 통해 “대법원이 이재명 대통령의 이른바 ‘조폭 연루설’을 제기했던 장영하 변호사에게 공직선거법 위반 혐의로 징역 1년, 집행유예 2년을 확정했다. 사필귀정”이라고 했다.

이어 그는 “아무런 근거도 없이 제기된 조폭 연루설을 확인도 하지 않은 채 무차별적으로 확대 보도했던 언론들이, 정작 대법원의 확정 판결이 나온 지금까지도 사과는커녕 제대로 된 정정보도조차 하지 않고 있다는 점”이 더 큰 문제라고 강조했다.

백 원내대변인은 “허위 의혹이 처음 제기됐을 때는 경쟁하듯 보도하더니, 그 내용이 거짓으로 드러난 뒤에는 침묵으로 일관하는 모습은 언론의 책임을 스스로 저버리는 일”이라며 “그 사이 많은 국민들이 여전히 이 대통령을 ‘조폭 연루자’로 오해하고 있을 것”이라고 말했다.

또한 “허위 사실로 선거를 왜곡하는 정치 공작은 민주주의를 심각하게 훼손하는 범죄”라며 “특히 이를 검증 없이 확대 재생산하는 무책임한 보도는 사회를 혼탁하게 만들고 민주주의를 위협하는 흉기가 될 수 있다”고 했다.

반면 박성훈 국민의힘 수석대변인은 이날 낸 논평에서 “이 대통령이 자신의 조폭 연루설을 언급하며 ‘사실 확인 없이 보도하는 언론, 의도적으로 조작 왜곡하는 언론, 근거 없는 허위 주장을 그대로 옮기는 무책임한 언론은 흉기보다 무서운 것’이라고 주장했다”며 “그렇다면 더불어민주당이 그토록 가짜 뉴스라고 주장하는 ‘이 대통령 사건 공소 취소 거래설’에 대해 대통령은 왜 아무 말이 없는가”라고 지적했다.

박 수석대변인은 “대통령 사건의 공소 취소와 검찰 수사권 문제를 맞바꿨다는 주장은 헌정 질서를 뒤흔드는 중대 범죄 의혹이자, 사실이라면 대통령 탄핵까지 고려돼야 할 사안”이라며 “정작 당사자인 이 대통령은 침묵하고 있다. 그동안 SNS를 본인이 재판 중인 사건의 변론 무대처럼 활용해 오던 모습과는 확연히 다른 모습”이라고 했다.

이어 “그동안 출연자가 한 말에 대해 유튜브 자체를 고발해 온 민주당이 이번에는 공소 취소 거래설을 제기한 출연자만 고발하고, 해당 방송의 진행자인 김어준 씨는 고발 대상에서 제외했다”며 “김씨를 빼고 대응하는 모습은 누가 봐도 앞뒤가 맞지 않다”고 덧붙였다.

박충권 원내수석대변인도 이날 논평을 내고 “민주당에게 김씨는 정치 상왕 그 이상인 것인가”라며 “김어준 ‘상왕 정치’ 앞에서 거대 여당이 고개를 숙이고 있는 것”이라고 했다.