제주 화재 어선 7시간 만에 침몰…실종자 2명 수색 중

제주 차귀도 남서쪽 약 90㎞ 해상에서 불이 난 어선이 사고 발생 7시간여 만에 침몰했다.



승선원 10명 중 8명만 구조된 상태로 해경은 나머지 2명에 대한 야간 수색에 나섰다.

14일 오전 10시께 제주시 한경면 고산리 차귀도 남서쪽 약 90㎞ 해상에서 한림선적 A호(29t·근해자망·승선원 10명)에 화재가 발생해 해경이 진화 작업을 벌이고 있다. 제주지방해양경찰청 제공

14일 제주해양경찰서에 따르면 이날 오전 9시 58분께 제주시 한경면 고산리 차귀도 남서쪽 약 90㎞ 해상에서 한림 선적 근해자망 A호(29t·승선원 10명)에 화재가 발생했다는 신고가 접수됐다.



사고 현장 인근에 있던 어선들이 승선원 가운데 8명(내국인 2명, 인도네시아인 6명)을 구조했지만, 선내에 있을 것으로 추정되는 2명의 내국인 선원은 생사를 확인하지 못한 상태다.



해경은 오전 10시 50분께 사고 해역에 도착해 진화를 시도했지만, 강화섬유플라스틱(FRP) 재질 선체의 불길이 접히지 않아 구조를 위한 내부 진입이 어려웠다고 전했다.



불길은 오후 4시 53분께 잡혔지만, 선체는 5시 44분께 완전히 가라앉았다.



현재까지 실종된 2명의 생사는 확인되지 않고 있다.



해경은 함선 8척을 동원해 야간 수색을 진행하고 있으며, 현재 사고 해역에는 초속 2∼3m의 바람이 불고 있고 1m 안팎의 파도가 일고 있다.

<연합>