장항준 "박지훈은 한국영화 미래, 유해진은 현재"

영화 '왕과 사는 남자'로 1000만 감독이 된 장항준 감독이 배우 박지훈을 한국영화 미래라고 했다. 박지훈은 이 작품에서 단종을 연기했다.

장 감독은 14일 방송한 JTBC '뉴스룸'에서 박지훈을 언급하며 "20대의 배우가 할 수 없는 감정들, 절제력을 가진 훌륭한 한국 영화의 미래라 생각한다"고 말했다.

단종이 유배가 마을의 촌장 엄흥도를 연기한 유해진에 대해서는 "유해진시는 조선시대로 갔느냐, 현대에 있느냐, 검사냐, 건달이냐, 시대나 직업에 따라 유해진적인 캐릭터를 만들어 낸다. 현존하는 가장 훌륭한 배우라 생각한다"고 했다.

지난달 4일 공개된 '왕과 사는 남자'는 지난 6일 누적관객수 1000만명을 넘어섰다. 이후 지난 13일까지 1243만명이 봤다.

장 감독은 차기작으로 블랙코미디아 미스터리스릴러를 하고 싶다고 했다.

그는 "어렸을 때부터 싫증을 잘 냈다. 어른이 돼서도 그렇더라. 앞으로 사극은 안 할 것 같다. 블랙코미디나 인간 심연을 건드리는 미스터리스릴러 둘 중 하나를 보고 있다"고 말했다.

장 감독은 감독으로 오래 일하고 싶다고도 했다.

그는 "저는 원래 등수나 경쟁에 크게 관심이 없다. 그냥 '잘됐네' '이번에 안 됐네' '잘됐네' '안 됐네' 하다 보면 60대까지 일하지 않을까 생각한다"고 말했다.

그러면서 "60대 넘어서 더 할 수 있겠나. 불가능할 것 같다. 그래도 되도록 오래 영화 현장에 있고 싶고, 아직까지 영화감독만큼 재밌는 일을 찾지 못했다. 재밌고 신나게 살고싶다"고 했다.

<뉴시스>