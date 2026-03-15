“치매 관리비 연 3000만원”…매일 버리던 귀지, 몸이 보내는 마지막 경고

면봉 끝 노란 노폐물 속 ‘체내 대사 변화 단서’ 가능성 주목

올해 치매 환자 100만명 전망…조기 발견 여부가 가계 부담 좌우

해외 화합물 패턴 분석 연구 확산…비침습 선별 진단 현실화 기대

아침 세면대 앞에서 면봉을 집어 드는 일은 대부분 무심한 습관에 가깝다. 그러나 별 의미 없이 버려지던 귀지 속 생체 정보가 질환 조기 발견의 단서가 될 가능성이 제기되면서 의료계의 시선이 달라지고 있다. 기억력이 흐려지기 전 몸이 먼저 남긴 변화의 흔적이 이미 귀 속에 축적돼 있을 수 있다는 연구 흐름이 이어지는 분위기다.

면봉에 묻어 나온 귀지는 지질 성분이 풍부한 체내 대사 변화 단서를 담고 있을 가능성이 제기되는 생체 정보다. 게티이미지뱅크

15일 중앙치매센터 추계와 국가데이터처 인구 구조 통계를 종합하면 올해 국내 65세 이상 치매 환자는 100만명 안팎에 이를 것으로 전망된다. 치매로 인한 사회적 비용은 연간 약 18조원 수준으로 추산된다.

개인 관리비 역시 돌봄 방식과 질환 진행 정도에 따라 연간 약 1500만~3000만원 이상까지 차이가 발생할 수 있으며, 요양시설 입소 시 부담이 더 커지는 경우도 적지 않다. 결국 질환 발견 시점이 한 가정의 경제적 안정과 삶의 질을 좌우하는 핵심 변수로 작용한다는 의미다.

◆치매 100만 시대…‘발견 속도’가 가계 부담 가른다

의료계가 최첨단 영상 장비뿐 아니라 귀지 연구에 주목하는 배경에는 비용과 접근성이라는 현실적인 장벽이 있다. 기존 MRI나 PET 검사는 수십만원에서 많게는 100만원대 후반까지 비용이 발생해 증상이 나타나기 전 예방 차원에서 반복적으로 활용하기 쉽지 않다.

일상에서 쉽게 채취할 수 있는 귀지가 뇌 에너지 대사 이상과 연관된 생체 변화 단서를 제공할 가능성이 입증된다면, 고위험군을 조기에 가려내는 보완적 1차 선별 도구로 활용될 수 있다는 기대가 나온다.

◆왜 피 대신 ‘귀지’인가…몸속 변화 축적하는 생체 단서

알츠하이머병은 뇌 에너지 대사 이상과의 관련성이 제기되는 대표적 신경퇴행성 질환이다. 질환이 진행되는 과정에서 체내 대사 부산물 구성에도 변화가 나타날 수 있다는 연구가 축적되고 있다.

혈액 검사가 식사나 컨디션 등 외부 변수에 따라 수치 변동이 빠른 ‘실시간 데이터’ 성격을 지닌다면, 귀지는 외이도 분비샘에서 생성된 지질 성분과 함께 체내 대사 산물이 층층이 쌓이며 일정 기간의 변화를 반영할 가능성이 제기된다.

귀지 속 화합물 패턴을 분석해 질환 위험 신호를 탐지하려는 연구는 치매 조기 대응 문턱을 낮출 수 있는 분야로 주목받고 있다. 게티이미지뱅크

실제로 일부 해외 연구에서는 귀지 속 수십 가지 화합물 패턴을 분석해 특정 질환 위험 신호를 탐지하려는 시도가 이어지고 있다. 다만 이러한 연구는 아직 임상 진단 기준으로 활용되는 단계는 아니며, 향후 가능성을 탐색하는 초기 연구 분야로 평가된다.

◆면봉 하나로 시작되는 비침습 선별 진단 가능성

귀지 채취는 면봉으로 간단히 가능해 신체 부담이 적고 접근성이 높다. 기술 발전이 이어질 경우 의료 인프라가 부족한 지역이나 거동이 불편한 고령 환자의 초기 위험 신호 확인에도 도움이 될 수 있다는 전망이 나온다.

서울의 한 대학병원 이비인후과 전문의는 “귀지 분석은 통증을 유발하지 않는 선별 검사 가능성을 보여주는 연구 분야”라며 “확진을 대체하기보다 고위험군을 조기에 가려내는 보완적 도구로 활용될 수 있다”고 설명했다.

귀지가 보내는 3대 경고 신호. 제미나이 생성 그래픽

연간 수천만원대에 이르는 치매 관리비 부담을 줄이는 핵심 변수는 결국 질환을 얼마나 빨리 발견하느냐다. 어쩌면 우리가 무심코 버리던 작은 신호가 기억을 지키는 마지막 단서였을지도 모른다.