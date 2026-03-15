전북문화관광재단 ‘문화예술육성지원사업’ 442건 선정

전북도문화관광재단은 ‘2026 문화예술육성지원사업’ 공모 결과 총 442건을 최종 선정했다고 15일 밝혔다.

문화예술육성지원사업은 지역 예술인의 기초 예술 창작 활동을 장려하고 도내 전문 예술인과 예술단체의 창작 역량을 지원하기 위한 사업이다.

이번 공모에는 총 1056건이 접수됐으며 전문가 심의를 거쳐 442건(41.8%)이 선정됐다. 장르별로는 문학 125건, 음악 101건, 미술 86건, 전통 38건, 다원예술 23건, 사진·공예 각각 16건, 연극·무용 각각 13건, 서예 11건이다.

총지원 규모는 19억5000만원이다. 올해 사업 예산이 지난해보다 3억원 늘어나면서 선정 건수도 전년보다 83건 증가했다. 증액된 예산은 개인 예술인의 창작 활동 지원 확대에 중점적으로 반영됐다.

선정된 예술인과 단체는 창작·발표·연구 등 다양한 문화예술 활동을 추진하게 되며, 사업 과정과 현장은 재단이 운영하는 ‘생생리뷰단’을 통해 도민에게 공유될 예정이다.

이경윤 재단 대표이사는 “이번 공모를 통해 지역 예술인들의 다양한 창작 의지와 예술적 시도를 확인할 수 있었다”며 “지역성을 기반으로 한 창작 활동과 새로운 표현 방식을 모색하는 기획들이 다수 제안돼 지역 문화예술의 확장 가능성을 확인했다”고 말했다.

재단은 앞으로도 전북 지역 예술인의 창작 환경 조성과 활동 기반 확대를 위해 다양한 문화예술 지원사업 공모를 순차적으로 추진할 계획이다.