성인 4명 중 1명 ‘스트레스’…가장 힘든 세대는 40대였다

질병청 국민건강통계 ‘스트레스 인지율’ 25.9%

40대 인지율 35.1%로 30대·20대보다 높아

스트레스 주요 원인은 직장·경제·자녀 문제

우리나라 성인 4명 중 1명이 일상생활을 하면서 스트레스를 받는 것으로 나타났다. 연령별로 보면 직장생활 등을 이유로 40대가 스트레스를 가장 많이 겪는 것으로 조사됐다.

15일 질병관리청의 국민건강통계 자료에 따르면 19세 이상 조사 대상자의 ‘스트레스 인지율’은 2024년 기준 25.9%로 집계됐다. 남성은 23.3%, 여성은 28.6%가 스트레스를 많이 느낀다고 응답했다.

중년층을 중심으로 스트레스 인지율이 높아졌다. 남성은 직장생활, 여성은 부모·자녀 문제가 주요 원인으로 나타났다.

스트레스 인지율은 평상시 일상을 보내면서 스트레스를 ‘대단히 많이’ 또는 ‘많이’ 느낀다고 응답한 사람의 비율이다.

연령별로 살펴보면 40∼49세가 35.1%로 가장 높았다. 30∼39세가 34.7%, 19∼29세가 30.3%로 뒤를 이었다.

10년 전인 2014년 조사 당시에는 전체 평균이 25.5%로 2024년과 비슷했지만, 연령별로 나눠보면 30대의 스트레스 인지율(34.0%)이 가장 높았고 19∼29세(28.9%)가 뒤를 이었다.

40∼49세(26.9%)의 경우 오히려 20대보다 낮은 수준이었다. 10년 사이 중년층의 스트레스 인지율이 높아진 것으로 분석된다. 다만 성별·연령대별 분류를 함께 보면(2024년 기준) 남성의 경우 40대의 스트레스 인지율이 36.3%로 가장 높은 데 비해 여성은 30대의 스트레스 인지율이 41.5%로 제일 높았다.

스트레스를 받는 가장 큰 원인은 직장생활과 경제문제가 각 25.7%와 25.0%로 근소한 차이로 1위와 2위를 기록했다.

특히 남성의 경우 40대는 스트레스의 가장 큰 원인으로 직장생활을 지목한 이들이 절반에 가까운 46.6%를 기록했다. 경제문제(36.0%), 부모·자녀 문제(4.2%)를 크게 앞질렀다.

반면 여성의 경우 30대에서는 직장생활(28.2%)이 가장 큰 스트레스 원인이다. 40대의 경우에는 부모∙자녀문제(27.6%)가 직장생활(23.2%)과 경제문제(20.1%)와 비교해 가장 큰 걱정거리인 것으로 파악됐다.

여성은 30대부터 70세 이상까지 부모∙자녀문제를 가장 큰 스트레스 원인으로 꼽은 이들이 모두 두 자릿수를 기록(13.9∼27.6%)했다. 남성은 전 연령대에서 부모∙자녀문제가 제일 큰 스트레스 요인이라는 응답이 10% 미만(3.3∼9.2%)을 기록했다.