학교 복도서 버젓이 담배, 만류 교사엔 욕설한 학생들…퇴학 아니라고?

사진=JTBC ‘사건반장’ 방송화면 갈무리

학교 안에서 버젓이 담배 피우고 교사에 욕설을 내뱉은 학생들 모습이 전해졌다.

전날인 14일 JTBC ‘사건반장’에 따르면 몇몇 학생들의 일탈은 소셜미디어(SNS)를 통해 공개된 뒤 논란이 됐다.

영상을 SNS에 올린 같은 학교 학생들은 새학기를 맞아 등교한 학교에서 이같은 모습을 보고 휴대전화로 촬영한 것으로 전해졌다.

전남의 한 고등학교에서 촬영된 것으로 알려진 영상에는 한 남학생이 담배를 입에 문 채 “후~” 하고 연기를 길게 내뿜는 모습이 담겼다.

그 학생은 자신의 행동이 자랑스러웠는지 카메라를 힐끗 바라 보면서 포즈까지 취한다.

사진=JTBC ‘사건반장’ 방송화면 갈무리

교내 흡연은 남학생만의 문제는 아니었다. 다른 제보 영상엔 한 무리의 여학생이 등장하는데, 이들은 여자 화장실로 추정되는 공간에서 담배 연기를 뿜으며 음악에 맞춰 춤을 췄다.

문제는 담배에서 그치지 않는다. 영상 속 학생 일부는 수업 중인 다른 학급 교실에 들어가 소란을 피우기도 했다.

이들의 문제 행동은 교사 만류도 소용없었다. 제보자는 사건반장과 통화에서 “제지하려는 교사들의 손이 조금만 몸에 닿아도 ‘폭행하는 거냐’며 협박했다”며 “교사에게도 욕설과 폭언을 서슴지 않았다”고 전했다.

그러면서 “이들의 행패가 두려워 자퇴한 학생들도 여럿 있다”고 덧붙였다.

한편 학교 측에 따르면 영상 속 학생들은 오는 18일까지 출석 정지 조치를 받은 것으로 전해졌다.