코르티스, 대세다운 행보…日 도쿄 걸즈 컬렉션 피날레 장식

'GO!', 'What You Want', 'FaSHioN', 'YOUNGCREATORCREW' 무대 선봬

코르티스 "5월 4일 발매될 신보 미니 2집 'GREENGREEN' 기대해달라"

그룹 코르티스(Cortis)가 지난 14일 도쿄 시부야구 국립 요요기 경기장에서 개최된 '제42회 마이나비 도쿄 걸즈 컬렉션 2026 스프링/서머'에 참석해 공연을 펼치고 있다. 빅히트뮤직

그룹 코르티스(Cortis·마틴, 제임스, 주훈, 성현, 건호)가 일본 대형 축제 '도쿄 걸즈 컬렉션'에서 피날레 무대를 장식했다.

코르티스는 지난 14일 일본 도쿄 시부야구 국립 요요기 경기장에서 개최된 '제42회 마이나비 도쿄 걸즈 컬렉션 2026 스프링/서머'(이하 '도쿄 걸즈 컬렉션')에 초청돼 피날레 격인 4부 무대에서 공연을 펼쳤다.

'도쿄 걸즈 컬렉션'은 2005년부터 시작된 일본의 패션과 음악을 아우르는 대형축제다. 행사에는 내로라하는 최정상급 모델들의 런웨이부터 대세 글로벌 아티스트들의 스페셜 무대로 꾸며진다.

이같은 대형 행사에서 일본 음악시장에 데뷔하기도 전인 코르티스가 피날레 4부 무대를 장식한 것은 유의미한 행보라 볼 수 있다.

이날 코르티스는 데뷔곡 'GO!'부터 'What You Want', 'FaSHioN', 'Joyride'에 최신곡 'YOUNGCREATORCREW'까지 총 5곡을 이들만의 통통 튀고 자유로운 매력을 담아 선보였다.

멤버들은 일본어로 "여러분들의 열기가 정말 뜨겁다"고 말하며 "5월 4일 발매될 미니 2집 'GREENGREEN'을 기대해달라"며 신보에 대한 정보까지 언급하며 관중을 환호케 했다.

코르티스는 지난 13일 일본 K-아레나 요코하마에서 열린 'D.U.N.K. Showcase'에 초청돼, 신곡 'YOUNGCREATORCREW'를 일본 팬들에게 처음으로 선보이는 등 일본에서도 대세 그룹다운 행보를 이어가고 있다.

코르티스는 앞서 일본뿐만 아니라 미국에서도 글로벌 행보를 펼친 바 있다. 이들은 지난 2월 K-팝 아티스트 최초로 미국 프로농구협회(NBA)가 주관하는 음악 축제 'NBA 크로스오버 콘서트 시리즈'(NBA Crossover concert series)에 헤드라이너로 초청돼 축하 무대를 펼쳤다.

또 글로벌 오디오·음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이(Spotify)에서는 2월 26일 자 차트 기준 데뷔 앨범 'COLOR OUTSIDE THE LINES' 누적 재생 수가 4억 회를 돌파하는 기록을 세웠다.

이 음반은 발매 6개월 만에 누적 판매량 200만 장(써클차트 기준)을 넘겨, K-팝 역대 두 번째 데뷔 앨범 '더블 밀리언셀러'를 달성했다.

한편, 코르티스는 오는 4월 20일 신보 타이틀곡 선공개를 시작으로, 5월 4일 미니 2집 'GREENGREEN'을 정식 발매하며 본격적인 국내외 활동을 펼칠 예정이다.