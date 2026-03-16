[부동산 단신] 포스코이앤씨 ‘오티에르 반포’ 3월 분양 외

포스코이앤씨 ‘오티에르 반포’ 3월 분양

포스코이앤씨는 서울 서초구 잠원동 신반포21차 재건축 사업을 통해 ‘오티에르 반포’(사진)를 이달 분양할 예정이라고 15일 밝혔다.



단지는 지하 4층∼지상 20층, 2개 동, 총 251가구 규모로 이 중 86가구가 일반분양 물량이다. 전용면적별 일반분양 물량은 44㎡ 13가구, 45㎡ 10가구, 59㎡ 43가구, 84㎡ 11가구, 97㎡ 3가구, 113㎡ 4가구, 115㎡ 2가구다. 포스코이앤씨의 하이엔드 주거 브랜드 ‘오티에르’(HAUTERRE)가 적용되는 첫 분양 단지로 약 3800㎡의 대규모의 커뮤니티 시설이 특징이다. 입주는 7월 예정이다.



현대건설·현대제철, 해상풍력 개발 착수



현대건설은 현대제철과 부유식 해상풍력 독자 모델 개발에 나선다. 현대건설에 따르면 두 회사는 지난 13일 충남 현대제철 당진제철소에서 관련 인증 획득을 위한 공동연구 협약을 체결했다. 부유식 해상풍력은 바다 위에 부유체를 띄워 발전 설비를 설치하는 방식으로, 수심 50m 이상의 심해 해역에서도 적용할 수 있어 해상풍력의 입지 제약을 크게 줄이는 기술로 평가된다.



이번 공동연구의 핵심은 특화 강재와 콘크리트를 결합한 하이브리드 구조의 부유체 개발이다. 현대건설은 하이브리드 부유체 설계와 모듈러 제작·급속 시공 기술을 개발하고, 현대제철은 해상풍력용 특화 강재 개발과 성능 검증을 수행한다.