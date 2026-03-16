[재미로 보는 오늘의 운세] 3월 16일 (월요일) 00년생, 욕심 내면 화를 부른다

96년생: 무작정 서있지 말고 출발하는 것이 좋다. 84년생: 미숙하게 일 처리하지 말고 집중하자. 72년생: 사람이 오고가는 것은 좌우할 수 없다. 60년생: 동산거래는 덕이 없고 부동산거래는 덕이 온다. 48년생: 새로운 사람이나 귀인을 만나는 운이다. 36년생: 연꽃의 아름다움을 가슴으로 느끼는 날이다.

97년생: 자신을 인정하는 자세로 현실에 임하라. 85년생: 거래처에 달려들면 헛수고만 한다. 73년생: 금전문제가 동남방으로 진출하면 이루워진다. 61년생: 뒤로 물러서도 취하고자 하는 걸 충분히 취한다. 49년생: 시류에 합류하는 사람만이 도태되지 않는다. 37년생: 위안을 받고 싶지만 마음을 알아주는 이가 없구나.

98년생: 정신적인 부분에 구멍이 생길 수 있다. 86년생: 받기보다 주는 것에 익숙해져라. 74년생: 어떻게 대처하느냐에 따라 달라진다. 62년생: 아닌 밤중에 홍두깨가 현실로 나타날 듯하다. 50년생: 재정문제는 박씨 이씨 장씨로 풀리는 운이다. 38년생: 융숭한 대접을 받는다면 보답을 하라.

99년생: 백번 듣기보다는 한번 보는 것이 낫다. 87년생: 흉한 소문은 바람처럼 사라진다. 75년생: 금전과 관계된 결정은 의논하는 것이 좋겠다. 63년생: 토지나 건물을 보유한 분은 매매가 성사되는 운. 51년생: 무작정 길을 떠나는 시절이 가고 없다. 39년생: 새로운 것을 추구하기보다는 받아들여라.

00년생: 욕심 내면 화를 부른다. 88년생: 이성적으로 판단하고 행동하자. 76년생: 이론보다 현실적인 것에 많은 비중을 두어라. 64년생: 상가는 덕이 약하고 땅 토지는 상승하는 운이다. 52년생: 아파트 빌라 주택매매는 서북방을 추진하세요. 40년생: 활발하게 움직이면 활력소가 생성되기 마련이다. 28년생: 일이 힘들면 쉽는 것도 좋다.

01년생: 양보하면 만사가 유익하다. 89년생: 책임을 전가하지 말고 처리하자. 77년생: 기대하던 좋은 인연을 맺을 수 있다. 65년생: 아파트 빌라 주택매매는 동남방으로 추진하세요. 53년생: 금전관계로 고민하면 서남방으로 출행하라. 41년생: 바다로 가면 가슴이 트이고 산으로 가면 시원한 하루. 29년생: 오래도록 기울인 공로를 인정받는다.

02년생: 득실을 따지지 마라. 90년생: 대가를 바라게 되니 마음을 비워라. 78년생: 정확한 자료를 기본으로 해서 일을 추진하라. 66년생: 햇살이 눈부시다고 외면할 수 없듯 현실을 인정해라. 54년생: 부동산구입이나 매매에 좋은 운이다. 42년생: 한 굽이 돌아 서산에 닿으니 기억에 남는다. 30년생: 사업자는 실리를 추구하는 것이 바람직하다.

03년생: 무리하면 손실이 온다. 91년생: 동서방에서 직장 소식이 온다. 79년생: 사업이 부진하면 서남방으로 진출하라. 67년생: 물질적인 손실로 품위를 잃어버리지 마라. 55년생: 재물이 들어오고 먹구름이 사라진다. 43년생: 앞으로 밑지고 뒤로 버는 것이 알짜배기. 31년생: 부동산 문제로 고심하면 조언을 구하라.

04년생: 사태수습을 빨리하라. 92년생: 다른 사람과 공존하는 마음을 갖자. 80년생: 급격한 심적 변화에 쏠리지 말고 이성을 찾아라. 68년생: 무엇이 풍부하고 부족한지 파악하라. 56년생: 동산은 덕이 없고 부동산은 덕이 온다. 44년생: 옆에서 도와줄 사람이 있으면 괜히 기대고 싶다. 32년생: 형식적으로 만나는 것은 피곤한 일이다.

05년생: 굳어 있는 마음을 풀어라. 93년생: 자신의 욕구를 자제하고 순순히 응하자. 81년생: 격양된 감정을 추스르고 원점으로 돌아가라. 69년생: 언행일치를 이룬다면 바라는 것을 얻는다. 57년생: 집을 기점으로 먼 곳에 있는 부동산은 매매가 맞다. 45년생: 길이 아니라도 가야만 하는 입장에 놓인다. 33년생: 사람으로 인한 실망감이 부담스럽다.

06년생: 고개를 숙이면 덕이된다. 94년생: 인간적 배신은 정신적으로 고통이다. 82년생: 재치가 상대에게는 잔머리처럼 인식된다. 70년생: 금전문제는 동북방에서 해결되는 운이다. 58년생: 현 상태를 유지하면서 사태를 살펴라. 46년생: 퉁명스러운 말에 서운한 것이 부모 마음이다. 34년생: 정신적인 부분에 구멍이 생길 수 있다.

95년생: 불만이 있으면 적당한 표현으로 풀자. 83년생: 감정이란 분위기에 따라 급변할 수 있다. 71년생: 동산거래는 불리하고 상가 토지거래는 좋다. 59년생: 자식과 직장에서 독립하고 싶은 생각이 든다. 47년생: 궁색한 변명을 하는 사람과 거리를 두어라. 35년생: 어디서 먼저 시작할 것인지 정하라.

백운철학원