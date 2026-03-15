‘2년 연속 세계 최고 부자’ 머스크, “집은 최소한의 물건만 갖춘 공간”

머스크 자택 내부. 사진=디마 제뉴크 X 갈무리

2년 연속 세계 최고 부자의 자리를 지킨 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)의 자택 내부가 공개됐다.

최근 NDTV에 따르면 테슬라와 스페이스X 관련 소식을 전하는 해외 블로거 지마 제뉴크는 “화려한 장식은 거의 없고 생활에 필요한 최소한의 물건만 갖춘 공간”이라며 미국 텍사스 보카치카 스타베이스 인근에 있는 머스크의 자택 내부 사진을 공개했다.

공개된 사진을 보면 거실과 주방은 개방형 구조로, 흰색 수납장과 스테인리스 냉장고 등 기본적인 가구만 배치된 단출한 모습이다.

거실 중앙의 짙은 색 나무 테이블 위에는 스페이스X를 연상케 하는 로켓 모양 조형물 등이 있다.

머스크의 어머니 메이 머스크는 해당 게시물에 “냉장고 안에는 먹을 것이 거의 없었고 수건도 한 장뿐이더라. 아들을 위해 그 수건을 양보해야 했다. 나는 집 오른쪽에 있는 차고에서 잠을 잤다”고 아들 집 방문 경험을 전했다.

그러면서 “어린 시절 물도 부족한 칼라하리 사막에서 몇 주 동안 샤워도 하지 못하며 지낸 경험이 있어 이런 환경도 익숙하다”고 담담한 반응을 보였다.

앞서 머스크는 대부분의 부동산을 처분한 뒤 스페이스X 발사 시설이 있는 텍사스 보카치카 인근에서 약 5만달러(약 7500만원) 수준의 조립식 주택을 임대해 거주하고 있다고 밝힌 바 있다.

해당 주택은 부엌과 침실, 욕실이 갖춰진 약 34㎡(약 10평) 규모의 소형 주택으로 알려졌다.