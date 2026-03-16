쿠팡 핵심 고객층 ‘4050’ 이탈 많았다

석 달 새 40대 이상 카드 결제액

2710억 줄어 전체 감소의 63%

이커머스(전자상거래) 시장을 장악해온 쿠팡이 대규모 개인정보 유출과 이후 부실한 대응으로 소비자 불신을 자초한 가운데 핵심 고객층인 40∼50대에서 ‘탈팡’(쿠팡 탈퇴) 움직임이 두드러지고 있다.



15일 아이지에이웍스 모바일인덱스 자료에 따르면 쿠팡의 전체 월간 신용·체크카드 결제추정액은 지난해 11월 4조4735억원에서 지난달 4조220억원으로 10.1%(4515억원) 줄었다.



이 중 50대는 같은 기간 9704억원에서 8502억원으로 약 12.4%(1202억원) 줄어 감소액이 가장 많았다. 40대는 약 9.5%(1167억원) 줄어 뒤를 이었으며, 60대 이상은 6.0%(339억원) 감소했다. 석 달 새 40대 이상 중장년층에서만 2710억원이 준 것으로, 전체 감소액의 약 63%를 차지했다. 한번 정착한 유통 채널을 잘 바꾸지 않고 구매력도 갖춘 중장년층 사이에서 등을 돌린 소비자가 늘어난 건 쿠팡에 좋지 않은 신호다.



30대와 20대 이하 결제액도 각각 947억원, 609억원 줄었다. 아이지에이웍스 측은 데이터가 인공지능(AI) 추정치로 실제 매출·결제 금액과 다를 수 있다고 밝혔으나, 쿠팡 결제추정액이 감소세를 보인 것은 이례적이라는 평가다.



반면 네이버의 새로운 쇼핑 플랫폼인 ‘네이버플러스 스토어’에는 중장년층이 대거 유입됐다. 네이버플러스 스토어의 누적 신규 설치 건수는 지난해 12월부터 지난 달까지 233만1300건으로 월평균 77만7100건으로 집계됐다. 연령대별로 △40대 61만7029건 △30대 59만4030건 △20대 58만8242건 △50대 28만8260건 △10대 이하 18만2515건 △60대 이상 6만1224건 등이다. 중장년층(40∼60대)이 전체 신규 설치의 약 41.5%를 차지한다.



이마트와 SSG닷컴 등 신세계그룹 성장세도 눈에 띈다. 지난 1월 SSG닷컴의 신선식품 매출은 전달보다 19% 늘었다. SSG닷컴의 유료 멤버십인 ‘쓱세븐클럽’ 개편 이후 1월 활동 회원 수가 작년보다 26% 증가한 것으로 집계됐다.