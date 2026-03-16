"먹고살기 팍팍"… 직장·경제문제 짓눌린 40대, 스트레스 최고

10년 전엔 2030이 스트레스 더 높아

우리나라 성인 4명 중 1명이 일상생활을 하면서 스트레스를 받는 것으로 나타났다. 연령별로 보면 직장생활 문제 등을 이유로 40대가 스트레스를 가장 많이 겪는 것으로 조사됐다.

질병관리청 조사에서 성인 4명 중 1명이 스트레스를 느끼며 40대 인지율이 가장 높았다. 게티이미지뱅크

15일 질병관리청의 국민건강통계 자료에 따르면 19세 이상 조사 대상자의 ‘스트레스 인지율’은 2024년 기준 25.9%로 집계됐다. 남성은 23.3%, 여성은 28.6%가 스트레스를 많이 느낀다고 응답했다. 스트레스 인지율은 평상시 일상을 보내면서 스트레스를 ‘대단히 많이’ 또는 ‘많이’ 느낀다고 답한 사람의 비율이다. 연령별로 살펴보면 40∼49세가 35.1%로 가장 높았다. 30∼39세가 34.7%, 19∼29세가 30.3%로 뒤를 이었다.



2014년 조사 당시 스트레스 인지율의 전체 평균은 25.5%로 2024년과 비슷했다. 그러나 30대의 스트레스 인지율은 34.0%로 가장 높았고, 19∼29세(28.9%)가 다음으로 높았다. 스트레스를 받는 가장 큰 원인은 직장생활과 경제문제가 각 25.7%와 25.0%로 미세한 차이로 1위와 2위를 기록했다. 특히 남성의 경우 40대는 스트레스의 가장 큰 원인으로 직장생활을 꼽은 이들이 46.6%로 절반에 가까웠다. 이어 경제문제(36.0%), 부모·자녀 문제(4.2%)였다.