월요일 아침 전국 대부분 영하권, 일교차 주의…미세먼지 나쁨

아침 최저 -3∼7도, 낮 최고 10∼16도…당분간 기온 평년과 비슷

월요일인 16일은 전국 대부분 지역에서 아침 기온이 영하권으로 떨어지고, 낮과 밤의 기온 차가 15도 안팎으로 크겠다.



15일 기상청에 따르면 16일 전국 대부분 지역에서 아침 기온이 0도 이하가 되겠다.

서울을 비롯한 수도권 등 지역 초미세먼지 농도가 '나쁨' 수준인 15일 서울 남산에서 바라본 서울 시내가 뿌옇다. 연합뉴스

16일 아침 최저기온은 -3∼7도, 낮 최고기온은 10∼16도가 되겠다.



주요 지역 예상 최저기온과 최고기온은 서울 1도와 13도, 인천 1도와 11도, 수원 0도와 13도, 강릉 3도와 12도, 대전 1도와 15도, 세종 0도와 14도, 광주 2도와 15도, 대구 3도와 15도, 울산 4도와 14도, 부산 7도와 16도, 제주 6도와 12도다.



당분간 기온은 평년(최저 -3도∼5도, 최고 10∼14도)과 비슷하거나 높겠다.



이날 강원영동에 자정까지 곳에 따라 0.1㎜ 미만의 빗방울이 떨어지겠다.



16일에는 전국에 가끔 구름이 많겠다.



전국 내륙을 중심으로 16일 오전 9시까지 가시거리 1㎞ 미만의 안개가 끼는 곳이 있겠다.



내륙의 강이나 호수, 골짜기에 인접한 도로에서는 안개가 더욱 짙게 끼는 곳이 있겠으니, 차량 운행 시 감속 운행해 추돌 사고 등 피해가 발생하지 않도록 교통안전에 유의해야 한다.



미세먼지는 16일 수도권·강원영서·충청권·광주·전북·대구·경북은 '나쁨', 그 밖의 권역은 '보통'으로 예상된다.



다만, 전남·부산·울산·경남은 오전까지 '나쁨'으로 예상된다.

<연합>