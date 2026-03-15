'미혼남녀' 한지민, 매 순간마다 동안 미모가 열일

한지민 인스타그램

드라마 '미혼남녀의 효율적 만남'에서 활약중인 배우 한지민이 아름다운 미모를 자랑했다.

한지민은 최근 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 드라마 촬영 현장과 일상 속에서 촬영한 자신의 사진 여러 장을 공개했다.

공개된 사진 속 한지민은 햇살이 드는 아늑한 방 안, 화장대 앞에서 화사한 의상을 입은 채 셀카를 남기거나, 홈웨어 차림으로 소파에 앉아 편안한 매력을 드러냈다.

또 다른 사진에서는 유니폼을 입은 모습과 내추럴한 후드 집업 차림으로 이동하는 기차 안에서 자신의 모습을 남기는 등 일상 속 자신의 다양한 모습을 담아냈다.

한지민 인스타그램

한지민 인스타그램

어떤 각도나 옷 차림에 구애받지 않고 변함없이 아름다운 한지민의 미모가 돋보인다.

한편, 한지민은 최근 JTBC 드라마 '미혼남녀의 효율적 만남'에서 여주인공 '이의영' 역을 맡아 배우 박성훈(송태섭 역)과 연인 호흡을 맞추고 있다.

JTBC '미혼남녀의 효율적 만남'은 사랑을 결심한 여자가 소개팅에 나가 다른 매력을 가진 두 남자를 만나고 끌리고 또 흔들리면서 결국 진정한 사랑의 의미를 찾아 나가는 내용의 드라마다.