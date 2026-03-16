IEA "아시아 긴급 비축유 1억배럴 즉각 방출 시작"

총 4억1190만 배럴 방출…역대 최대

미주·유럽은 3월 말부터 방출 시작

"막대한 공급 차질…가장 중요한 요소는

호르무즈 해협을 통한 정기 운송 재개"

중동 전쟁으로 인한 원유 부족 사태에 대응하기 위해 전략 비축유 약 4억 배럴 방출을 결정한 국제에너지기구(IEA)가 아시아 지역에서 비축유가 즉각적으로 방출될 것이라고 밝혔다.

15일(현지시간) IEA는 보도자료를 통해 회원국들로부터 비축유 방출 이행 계획을 받았다면서 “아시아·오세아니아 회원국들의 비축유는 즉각적으로 방출되며, 미주와 유럽 회원국들은 3월 말부터 방출을 시작할 예정”이라고 밝혔다. 블룸버그통신은 아시아 구매자들이 중동 석유에 가장 크게 의존하므로 이 지역에서 방출 속도가 중요하다고 설명했다.

사진=EPA연합

파티 비롤 IEA 사무총장은 이날 엑스(X)에서 “회원국들이 우리의 사상 최대 비축유 방출에 대한 기여를 확인했다”며 “3월16일부터 전례없는 석유 추가물량이 시장에 들어갈 것”이라고 설명했다.

비롤 총장은 그러면서도 “호르무즈해협의 개방이 안정적인 흐름으로 복귀하는 데 중대하다”고 강조했다.

자료에 따르면 전 세계에서 정부 비축유 2억7170만 배럴, 의무 산업 물량 1억1660만 배럴, 기타 2360만배럴 등 총 4억1190만 배럴이 방출된다. 원유 72%, 석유제품 28%의 비율이다. 지역별로 미주에서 정부 비축유 1억7220만배럴, 기타 2360만배럴 등 원유가 방출된다.

아시아·오세아니아에서는 정부 비축유 6680만배럴과 산업 의무 물량 4180만배럴 등 총 1860만 배럴이 원유 60%, 석유제품 40% 비율로 구성됐다. 유럽에선 정부 물량 3270만배럴과 산업 물량 7480만배럴이 원유 32%, 석유제품 68% 비율로 방출된다.

지난 11일 IEA는 사상 여섯 번째의 비축유 공동 방출을 결정했다. 총 4억1190만 배럴인 이번 방출 규모는 역대 최대다. IEA는 “이번 중동 전쟁은 세계 석유 시장 역사상 가장 막대한 공급 차질을 빚고있다”며 “가장 중요한 요소는 호르무즈해협을 통한 정기 운송의 재개”라고 지적했다.