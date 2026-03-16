'6년째 드라마 공백' 김승현, '가성비 생존기' 공개

배우 김승현이 고물가 시대 속 현실적인 일상을 공유했다.

15일 유튜브 채널 '광산김씨 패밀리'에는 '고물가 시대 김승현-장정윤 부부의 생존 전략'이라는 제목의 영상이 게시됐다.

김승현, 장정윤. 뉴시스, 유튜브 캡처

영상에서 김승현의 아내 장정윤 작가는 "요즘 경제가 너무 어렵다. 홍대나 망원동에 임대로 나온 가게가 많고 물가는 너무 높다"며 마포구 일대의 가성비 식당들을 소개했다. 두 사람은 1만 원 한식 뷔페, 5000원 짜장면, 1500원 초밥집 등을 방문하며 실속 있는 소비를 제안했다.

김승현은 지난 2020년 SBS 드라마 '불새 2020' 이후 약 6년째 드라마 출연이 없는 상태다. 그간 '춘천 거기', '옥상 위 달빛이 머무는 자리' 등 소극장 무대에는 꾸준히 올랐으나 안방극장 복귀는 이어지지 않고 있다.

앞서 공개된 영상에서 김승현의 어머니와 아내는 그의 연기력을 언급하며 "이렇게 잘하는데 왜 섭외가 안 들어오나", "드라마에 써달라"며 아쉬움을 드러내기도 했다.

김승현은 지난 2020년 장정윤과 결혼해 지난해 둘째 딸을 얻었다. 슬하에 미혼부 시절 얻은 첫째 딸 수빈을 두고 있다.

<뉴시스>