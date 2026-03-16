[단독] 국민의힘, 충북도지사 추가 공고 나선다

국민의힘 공천관리위원회가 충북도지사 자리를 두고 추가 공모에 나설 예정이다. 신인 후보의 경쟁력에 따라 현역인 김영환 충북도지사를 컷오프(공천 배제) 하는 방안도 검토하고 있는 것으로 알려졌다.

서울 영등포구 여의도 국민의힘 중앙당사. 연합뉴스

16일 정치권에 따르면 국민의힘 이정현 공천관리위원장은 이날 오전 기자회견을 열고 충북도지사 추가 공모 방침을 밝힐 예정이다. 이를 위해 공관위는 조만간 충북도지사 후보 추가 공모 절차에 나선다.

본지 취재에 따르면 이번 결정은 이 위원장이 강하게 추진 의사를 밝힌 것으로 알려졌다. 현재 등록된 후보들로는 지방선거 승리가 어렵다고 판단, 추가 공모에 나서 경선판을 키우겠다는 구상이다.

다만 공관위 내부에선 이 위원장의 일방적인 결정에 우려를 표하는 기류도 관측된다.

당초 이 위원장은 대구시장 공천 과정에서 중진 의원들을 배제하고, 이진숙 전 방통위원장과 초선의원이 경쟁하는 구도를 추진하려 했던 것으로 알려졌다. 그러나 이 과정에서 공관위원들의 반대에 부딪히며 갈등이 격화됐고, 결국 이 위원장은 사퇴 카드까지 꺼내 들었다. 정희용 사무총장도 지난 13일 이 위원장 사퇴 직후 기자들과 만나 “대구와 부산 지역의 공천 방식을 두고 약간의 이견이 있었다”고 밝힌 바 있다.

이 위원장은 15일 국민의힘 장동혁 대표로부터 공천 관련 전권을 받아 복귀하겠다는 뜻을 밝힌 상태다. 이에 따라 대구시장 공천 구상도 다시 추진할 가능성이 크다는 관측이 나온다.

일각에서는 공천 탈락자들의 반발로 당내 혼란이 심화할 수 있다는 우려가 나오는 상황이다. 지방선거를 앞두고 공천 절차를 둘러싼 논란이 커지면서 국민의힘의 부담도 적지 않을 것으로 보인다.