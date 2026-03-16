네이버클라우드-한국외대, AI 기반 스마트캠퍼스 구축·인재 양성 협약

네이버클라우드는 한국외국어대학교와 인공지능(AI) 기반 교육·연구 혁신, AI 전문 인재 육성을 위한 업무협약을 체결했다고 16일 밝혔다.

지난 15일 한국외국어대학교에서 열린 한국외대와 네이버클라우드의 업무협약식에서 강기훈 한국외대 총장(왼쪽)과 김유원 네이버클라우드 대표가 기념사진을 촬영하고 있다. 네이버클라우드 제공

네이버클라우드의 AI 인프라를 교육 현장에 적용하고, 한국외대의 교육 역량을 바탕으로 미래형 스마트캠퍼스 구축과 AI 전문 인재를 양성해 AI 중심 대학으로의 도약을 지원한다.

네이버클라우드는 AI 인프라와 솔루션을 바탕으로 대학 연구 환경에 최적화된 GPU를 제공하고, ‘하이퍼클로바X’ 기반 AI 행정·학습 서비스를 구축한다. 자사의 AI 솔루션에 한국외대의 언어 역량을 결합한 다국어 행정 서비스도 선보이며 대학 교육·연구 환경의 AI 도입을 지원한다.

온·오프라인을 통합한 미래형 스마트캠퍼스 구현에도 나선다. 얼굴 인식 기술을 통한 출입과 결제 시스템을 고도화하고, 자사 AI 협업 플랫폼 ‘네이버웍스’ 기반의 스마트 행정·학습 환경을 조성한다.

양 기관은 AI 인재 양성도 협력한다. 네이버클라우드 아카데미와 네이버 클라우드 플랫폼 교육 과정을 대학 정규 커리큘럼과 연계하고, 인턴십 기회 제공과 채용 박람회 개최, 기술 멘토링 지원 등으로 채용 연계·공동 연구를 확대한다.

김유원 네이버클라우드 대표는 “이번 협력을 통해 AI 기술이 실제 교육과 연구 현장에 활용되는 혁신 생태계를 조성할 것으로 기대한다”고 말했다.

강기훈 한국외대 총장은 “네이버클라우드와의 협력은 AI 기반 스마트캠퍼스와 미래형 교육·연구 환경을 함께 만들어 가는 중요한 출발점이 될 것”이라고 밝혔다.