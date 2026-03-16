이천 온천 수영장서 20대 남성 사망…경찰 수사

지난 15일 오후 6시 30분께 경기도 이천시 모가면 소재의 한 온천 실내수영장에서 20대 A씨가 숨지는 사고가 나 경찰이 수사 중이다.

실내수영장(본 기사 내용과 관련 없음). 연합뉴스

A씨는 풀장을 이용하다가 알 수 없는 이유로 익수 사고를 당한 것으로 전해졌다.



A씨는 신고를 받고 출동한 구급대에 의해 심폐소생술(CPR)을 받으며 병원으로 옮겨졌으나 사망했다.



경찰은 A씨의 시신을 부검해 자세한 사인을 밝히고, CCTV 등을 토대로 자세한 경위를 조사할 방침이다.

<연합>