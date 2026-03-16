포스코퓨처엠, 1조원 대형 계약 따냈다

포스코퓨처엠 1조원 인조흑연 음극재 수주… 음극재 퀀텀점프 기반 마련

포스코퓨처엠이 글로벌 자동차사를 상대로 1조원대 공급계약을 체결하며 반등의 신호탄을 쐈다.

포스코퓨처엠은 16일 글로벌 자동차사와 인조흑연 음극재 대규모 장기 공급계약을 체결했다. 계약금액 약 1조149억원의 대형 수주다. 계약기간은 2027년부터 2032년까지 5년간이다. 상호 협의를 통해 연장이 가능한 내용도 포함됐다. 경영상 비밀유지를 위해 계약 종료 시점까지 고객사는 공개를 유보했다.

포스코퓨처엠 포항 인조흑연 음극재 공장 생산라인 모습. 포스코퓨처엠 제공

이번 공급계약은 포스코퓨처엠이 2011년 음극재 사업에 진출한 이후 가장 큰 규모다. 포스코퓨처엠은 국내 배터리사와 GM 등에 음극재를 공급하고 있으며, 2025년 7월에는 일본 메이저 배터리사, 2025년 10월에도 글로벌 자동차사와 약 6700억원 규모의 천연흑연 음극재 공급계약을 체결한 바 있다.

포스코퓨처엠은 연이어 대형 음극재 수주에 성공, 고객을 확대하고 수익성을 제고해 확고한 사업 성장의 기반을 마련하게 됐다. 이번 계약은 지난 해 10월 체결한 천연흑연 음극재 계약과 패키지 성격으로 포스코퓨처엠은 향후 양극재 및 리튬 사업분야까지 협력 확대를 추진할 계획이다.

이번 수주에 대응하기 위해 포스코퓨처엠은 음극재 생산능력의 단계적 확대에 나섰다. 지난 5일 약 3570억원을 투자해 베트남에 인조흑연 음극재 공장을 신설키로 했다. 이번 공급계약으로 1단계 투자에 대한 고객사 확보를 완료했으며, 향후 추가 수주 물량에 대해서는 2단계 투자를 진행할 예정이다.

포스코퓨처엠은 베트남 투자를 바탕으로 원가와 품질 경쟁력을 높인 제품을 고객사에 공급할 수 있는 양산 기반을 확대하고 글로벌 수주를 지속 확대해 나갈 것으로 기대된다. 포스코퓨처엠 관계자는 “전기차와 에너지저장장치(ESS)산업에서 배터리 핵심소재인 음극재의 공급망 안정화를 추진하고 있는 가운데, 포스코퓨처엠이 각국의 무역규제에 완벽하게 대응할 수 있는 공급망 솔루션과 기술력을 갖춰 얻어낸 결실”이라고 설명했다.

한편, 국내 유일의 흑연계 음극재 회사인 포스코퓨처엠은 2011년 천연흑연 음극재를 국산화한 것을 시작으로, 2021년에는 포항에 인조흑연 음극재 공장을 준공해 양산체제를 갖추는 등 국내 배터리 산업의 공급망 안정화를 이끌어왔다.