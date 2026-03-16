리터니티, ‘율무 피디알엔 매끈 결광 겔 마스크·버블 부스터’ 새롭게 선보여

사진: 리터니티 제공

‘피부를 넘어선 라이프케어’를 제안하는 스킨케어 브랜드 리터니티(RETURNITY)가 신제품 ‘율무 피디알엔 매끈 결광 겔 마스크’와 ‘율무 피디알엔 결광 버블 부스터’를 오늘(16일) 공식 출시한다고 밝혔다.

이번 신제품은 16일 오후 9시 45분 CJ온스타일 ‘김호영의 투머치쇼’ 모바일 라이브를 통해 처음 공개될 예정이며, 동물성 유래 PDRN 성분의 한계를 보완한 독자 성분 ‘율무 PDRN’을 적용해 어류 유래 성분에 대한 부담을 낮추면서도 피부 본연의 건강한 광채, 이른바 ‘결광’을 강조한 것이 특징이다.

‘율무 피디알엔 매끈 결광 겔 마스크’는 ‘율무 PDRN’과 율무 유래 영양 성분을 함유해 자극으로 달아오른 피부에 쿨링감을 전달하고, 예민해진 피부를 편안하게 진정하는 데 도움을 주는 제품이다. 피부결을 매끄럽게 정돈하는 동시에 수분과 탄력을 더해 투명하고 탄력 있는 결광 피부 표현을 돕는 고밀착 상·하 분리형 하이드로겔 마스크 제품이다.

‘율무 피디알엔 결광 버블 부스터’는 ‘율무 PDRN’ 에센스층과 ‘율무씨 오일’ 크림층을 사용 직전 흔들어 섞어 사용하는 블렌딩 버블 부스터로, 미세 버블이 피부에 부드럽게 밀착해 수분감과 윤광, 탄력 케어를 돕는 집중 케어 제품이다.

리터니티 관계자는 “버블 부스터 사용 후 겔 마스크를 이어 사용하는 ‘2단계 결광 케어 루틴’을 추천한다”며 “버블 부스터의 미세 버블이 피부에 수분과 영양을 먼저 공급해 피부 컨디션을 정돈해 주고, 이후 겔 마스크가 피부에 밀착되면서 율무 PDRN과 유효 성분의 흡수를 높여 보다 집중적인 결광 케어 시너지를 기대할 수 있다”고 설명했다.

리터니티는 인플루언서 민슈아가 설립한 브랜드로, 단순한 피부 개선을 넘어 ‘일상 속 순환케어 루틴’을 제안하며 성장해 왔다. 대표 제품인 ‘율무 스킨클린 팩’은 100% 국내산 율무 성분을 함유해 피부 노폐물 제거와 모공 정리, 피부 요철 케어에 도움을 주는 제품이다. 이 밖에도 문제성 피부의 근본 원인 개선에 초점을 맞춘 뷰티 디바이스 ‘스킨힐러 플라즈마’, 순환을 돕는 ‘괄사’ 등 홈케어 솔루션을 선보이고 있다.

한편, 리터니티 신제품 2종이 처음 공개되는 ‘김호영의 투머치쇼’는 CJ온스타일 모바일을 통해 생중계되며, 방송 중 실시간으로 제품 구매와 다양한 이벤트 참여가 가능하다.