유가·환율 폭등 영향에… ‘상승 출발’ 코스피, 다시 5500선 밑으로

16일 상승 출발하며 5500선을 회복했던 코스피가 하락세에 빠졌다. 국제 유가가 배럴당 100달러를 재돌파하고, 원·달러 환율이 1500원을 넘은 상황에도 장 초반 반등에 나섰던 코스피는 다시 5500 밑으로 내려오며 상승세가 꺾였다.

코스피는 이날 오전 10시45분 기준 5480선에서 등락 중이다. 전장 대비 23.58포인트(0.43%) 오른 5510.82로 출발해 등락하던 코스피는 오전 10시 넘어 상승분을 빠르게 반납하며 다시 5500 아래로 내려왔다. 개인과 기관의 순매수세가 강하지만, 외국인의 ‘팔자’ 행렬이 지수를 끌어내리고 있다.

코스피가 전 거래일(5487.24)보다 23.58포인트(0.43%) 상승한 5510.82에 개장한 16일 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 지수가 표시 되고 있다. 코스닥 지수는 전 거래일(1152.96)보다 3.54포인트(0.31%) 오른 1156.50에 거래를 시작했다. 원·달러 환율은 전 거래일 주간거래 종가(1493.7원)보다 7.3원 오른 1501.0원에 출발했다. 뉴시스

중동사태 여파가 국내 증시에 악영향을 끼치고 있다. 호르무즈 해협 봉쇄가 이어지는 가운데 미군의 이란 폭격이 계속되는 등 사태가 장기화 조짐을 보이고 있다. 또 미국 경제 성장률이 꺾인 데다가 인플레이션 지표가 뜨거워지는 점도 증시 하락 요인으로 분석된다.

지난주 말 뉴욕증시도 3대 주가지수가 동반 하락했다. 13일(미국 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 119.38포인트(0.26%) 내린 4만6558.47에 거래를 마감했다. 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수는 40.43포인트(0.61%) 밀린 6632.19, 나스닥종합지수는 206.62포인트(0.93%) 떨어진 2만2105.36에 장을 마쳤다.

코스닥도 전장 대비 3.54포인트(0.31%) 오른 1156.50으로 시작해 등락하다 하락세를 보이고 있다.

한지영 키움증권 연구원은 “한국 증시는 미-이란 전쟁 추가 격화 여부 및 유가 향방, 3월 연방공개시장위원회(FOMC) 이후 금리 경로 변화, 엔비디아 GTC, 마이크론 실적 등에 영향을 받으면서 변동성 장세를 지속할 전망”이라며 주간 코스피 예상 범위를 5150~5650으로 제시했다.