“뭐니 뭐니 해도 연봉”… SK하이닉스, 삼전 제치고 ‘입사하고 싶은 대기업’ 첫 1위

SK하이닉스, 삼성전자 제치고 선호도 첫 역전

연봉·비전 따라 선택 갈려

SK하이닉스가 삼성전자를 제치고 성인 남녀들이 가장 입사하고 싶은 대기업 1위에 올랐다. 커리어 플랫폼 사람인이 관련 조사를 시작한 이래 삼성전자가 정상의 자리를 내준 것은 이번이 처음이다.

SK 하이닉스 본사 모습. 뉴시스

사람인이 16일 발표한 성인 남녀 2304명을 대상으로 진행한 ‘입사하고 싶은 대기업’ 설문 조사 결과에 따르면 SK하이닉스는 20%의 응답률을 기록하며 1위를 차지했다.

이어 삼성전자가 18.9%의 득표율로 2위에 올랐다. 국내 반도체 산업을 이끄는 양대 산맥이 선호도 상위권을 싹쓸이한 셈이다.

이는 글로벌 인공지능(AI) 시장의 급격한 팽창과 함께 반도체 산업의 압도적인 성장 가능성이 구직자들의 선택에 결정적인 영향을 미친 것으로 풀이된다.

반도체 기업 외에는 현대자동차(7.9%)가 3위를 기록했으며, 네이버(4%), 삼성물산(3%)이 각각 4위와 5위에 이름을 올렸다. 이어 △한화에어로스페이스(2.4%) △오뚜기(1.9%) △카카오(1.8%) △삼성바이오로직스(1.7%) △LG전자(1.7%) 등이 상위 10위권에 들어갔다.

선택한 기업에 입사하고 싶은 이유는 기업의 특성과 업종에 따라 확연한 차이를 보였다.

△SK하이닉스 △삼성전자 △현대자동차 △삼성물산을 선택한 응답자들은 ‘높은 연봉’을 선택의 이유로 꼽았다.

반면 △삼성바이오로직스 △한화에어로스페이스 △네이버를 선택한 응답자들은 ‘회사 비전 및 성장 가능성’을 가장 큰 입사 이유로 선택했다. 바이오와 방산 등 신성장 산업이 주목받으면서 미래 가치에 대한 기대가 구직자 선호에 영향을 미친 것으로 분석된다.

이번 조사에서 상위권에 오른 주요 기업들은 현재 신입 공개 채용을 진행 중이다.

SK하이닉스는 오는 23일까지 서류 접수를 진행한다. 삼성전자와 삼성바이오로직스는 오는 17일 서류 전형을 마감한다. 한화에어로스페이스는 이날부터 신입 채용 공고를 내고 본격적인 인재 확보에 나섰다.