'케이팝 데몬 헌터스' 오스카 장편 애니메이션·주제가상 2관왕

매기 강 감독 "전 세계 한국인에게 이 상을 바친다"

이재 "회복에 관한 노래…모두가 K팝 불러 자랑스러워"

넷플릭스 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스'가 미국 아카데미 시상식에서 장편 애니메이션상과 주제가상을 받으며 2관왕에 올랐다.



'케데헌'은 15일(현지시간) 미국 로스엔젤레스(LA) 할리우드 돌비극장에서 열린 제98회 아카데미 시상식에서 장편 애니메이션상과 주제가상 수상작으로 호명됐다.

케이팝 데몬 헌터스(케데헌) 속 걸그룹 '헌트릭스'의 레이 아미(왼쪽부터), 이재(EJAE), 오드리 누나가 15일(현지 시간) 미 캘리포니아주 로스앤젤레스 돌비 극장에서 열린 제98회 아카데미 시상식에서 케데헌 주제가 '골든' 공연을 펼치고 있다.

연출자 매기 강 감독은 '케데헌' 주제곡 '골든'(Golden)이 나오는 가운데 빨간 드레스를 입고 무대에 올라 장편 애니메이션 부문 오스카 트로피를 품에 안았다.



그는 "'저와 닮은 분들'이 주인공인 이런 영화가 나오기까지 너무 오랜 시간이 걸려 미안하다. 다음 세대는 기다리지 않아도 될 것"이라며 "이 상을 한국과 전 세계 한국인에게 바친다"고 울먹이는 목소리로 수상 소감을 말했다.



공동 연출자 크리스 아펠한스 감독은 "음악과 이야기에는 문화와 국경을 초월해 우리를 연결하는 힘이 있다"며 "젊은 영화제작자, 예술가, 음악가에게 '당신의 이야기를 들려달라. 당신의 목소리로 노래하라. 세상이 기다리고 있다'는 말을 전하고 싶다"고 했다.



'케데헌' 제작자인 미셸 웡은 "파트너 넷플릭스와 소니픽처스 팀원들에게 감사드린다"면서 가족에게도 감사한 마음을 전했다.



'케데헌' 오리지널사운드트랙(OST) '골든'은 주제가상을 차지했다. K팝 장르 노래가 아카데미에서 주제가상을 받은 것은 이번이 처음이다.



'골든'을 부른 가수이자 공동 작사·작곡가 이재는 무대에 올라 "이 곡은 성공이 아닌 회복에 관한 노래"라며 "어린 시절 사람들은 K팝을 좋아하는 저를 놀렸지만, 지금은 모두가 우리의 노래를 부른다. 자랑스럽다"고 울먹이며 말했다.



공동 작사가 마크 소넨블릭과 더블랙레이블 소속 작곡가 곽중규·이유한·남희동(이상 IDO), 서정훈(24) 등도 무대에 함께 올라 기쁨을 나눴다.



'케데헌'은 악령 사냥꾼(데몬 헌터스)인 걸그룹 헌트릭스가 사람들의 영혼을 노리는 악령 보이그룹 사자보이즈에 맞서는 이야기를 그린 애니메이션이다.



지난해 6월 공개된 이후 선풍적인 인기를 끌었다. 글로벌 누적 시청 5억회를 넘기며 '오징어 게임' 시리즈를 제치고 역대 넷플릭스 콘텐츠 가운데 최고 흥행을 기록했다.



작품 속 OST도 인기를 끌어 '골든'(Golden)은 K팝 장르 최초로 빌보드 싱글 차트 '핫 100'과 영국 오피셜 싱글 차트 '톱 100' 1위를 차지했다.



작품과 주제가는 지난 1월 골든글로브 시상식에서 애니메이션상과 주제가상을 받았고, 지난달 그래미 시상식에선 K팝 장르 최초로 '베스트 송 리튼 포 비주얼 미디어'(시각매체용 최우수 노래) 부문도 수상했다.



'케데헌'은 세계 최고 권위의 영화 시상식인 아카데미에서도 디즈니의 '주토피아 2', 픽사 스튜디오의 '엘리오' 등 쟁쟁한 후보를 제치고 장편 애니메이션상을 받은 데 이어 주제가상도 거머쥐며 작품성과 세계적인 인기를 인정받았다.

<연합>