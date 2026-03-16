온실가스 국제감축사업에 557억 투입…기후대응위, 기업 대상 설명회

대통령직속 국가기후위기대응위원회는 국제 온실가스 감축사업에 관심 있는 기업을 대상으로 국제감축사업 통합 설명회를 개최한다고 16일 밝혔다.

설명회는 이달 20일 서울 중구 대한상공회의소에서 진행된다. 기후대응위 주최로 재작년부터 개최돼 올해 3회째를 맞았다. 기업들이 국제감축사업 관련 정부 정책과 지원 제도를 보다 쉽게 이해하고, 이를 바탕으로 양질의 사업 발굴이 이뤄질 수 있도록 하겠단 취지로 매년 열리고 있다.

인천 서구 서인천복합화력발전소 굴뚝에서 수증기가 뿜어져 나오고 있다. 뉴시스

이번 설명회는 부처별 ‘2026년도 국제감축사업 예산 및 지원 내용과 양자협정 체결 현황 및 향후 계획’ 등에 대한 발표가 이뤄진다. 이후 한국무역보험공사가 국제감축사업 관련 보험상품을 소개하고, 글로벌녹색성장연구소(GGGI)에서 국제기구 연계·지원사업을 안내할 예정이다. 질의응답 시간도 따로 마련돼 있다.

2026년 국제감축사업 예산은 국제감축 실적 확보를 위한 ‘설치지원사업’과 신규사업 기획 및 발굴을 위한 ‘타당성 조사’ 등 총 557억원이 편성됐다. 부처별로 보면 기후에너지환경부 251억원, 산업통상부 215억원, 국토부 39억원, 산림청 34억원, 해수부 17억원이 각각 편성됐다.

홍동곤 기후대응위 사무차장은 “국제감축사업은 전 지구적 기후위기 대응에 기여할 뿐만 아니라 우리 기업의 해외 진출 기회를 확장할 수 있는 중요한 감축수단”이라며 “양질의 국제감축사업 발굴 및 참여가 확대되길 기대한다”고 밝혔다.