WKBL, 2025~2026 정규리그 시상식·포스트시즌 미디어데이 개최

한국여자농구연맹(WKBL)은 다음 달 6일 서울 용산구에 위치한 서울드래곤시티에서 ‘BNK금융 2025~2026시즌 여자프로농구’ 정규리그 시상식과 포스트시즌 미디어데이를 개최한다고 16일 밝혔다.

정규리그 시상식은 이날 오후 2시부터 호텔 3층 그랜드볼룸 한라홀에서 진행된다. 시상식에서는 정규리그 MVP와 BEST 5, 아시아쿼터 선수상 등 투표로 선정되는 부문을 비롯해 득점상·리바운드상·어시스트상 등 기록에 따른 부문 시상이 함께 이뤄질 예정이다.

‘BNK금융 2025~2026시즌 여자프로농구’ 정규리그 시상식 및 포스트시즌 미디어데이 포스터. 한국여자농구연맹(WKBL) 제공

올해 시상식 역시 팬과 함께하는 행사로 꾸며진다. 정규리그 티켓 구매자를 대상으로 구매 금액과 횟수 등을 기준으로 팬들을 초청해, 한 시즌 동안 여자프로농구에 보내준 성원에 감사하는 시간을 마련한다.

시상식 종료 후에는 오후 5시부터 2층 랑데부홀에서 포스트시즌 미디어데이가 열린다.

미디어데이에는 청주 KB국민은행 스타즈의 김완수 감독과 박지수, 강이슬을 비롯해 부천 하나은행의 이상범 감독, 진안, 정예림이 참석 대상이다.

또 용인 삼성생명 블루밍스의 하상윤 감독과 이해란, 강유림, 부산 BNK 썸의 박정은 감독과 박혜진, 이소희, 그리고 아산 우리은행 우리WON의 위성우 감독과 김단비, 강계리도 자리할 예정이다.

이 가운데 정규리그 1~4위 팀의 감독과 선수들이 미디어데이에 참석한다.

현장 참석을 원하는 팬들은 17일 오전 9시부터 19일 오후 2시까지 WKBL 공식 홈페이지와 애플리케이션을 통해 입장권을 신청할 수 있다. 참가자는 추첨을 통해 선정된다.