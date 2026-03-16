‘컷오프’ 김영환 충북도지사 “특정인을 정해 놓고 면접을 진행하다니 기가 막힙니다”

국민의힘 현역 광역단체장 첫 공천 배제

17일까지 추가 공모 뒤 최종 결정

김 지사 "잘못된 결정 바로잡고 승리하기 위해"

국민의힘이 6·3지방선거를 앞두고 김영환 충북도지사를 공천 대상에서 전격 제외했다. 국민의힘 현역 광역단체장 중 첫 공천 배제(컷오프) 사례다.

김영환 충북도지사 집무 모습. 충북도 제공

국민의힘 공천관리위원회는 “충북지사 후보 공천과 관련해 많은 논의 끝에 현 충북지사를 이번 공천 대상에서 제외한다”고 16일 밝혔다. 이어 “기존 신청자 외에 추가 공천 접수를 하여 결정하기로 했다"고 덧붙였다.

공관위는 이날 추가 접수 공고를 내고 17일 후보 등록을 받은 뒤 면접을 신속히 진행할 예정이다. 현직 도지사를 공천에서 배제하고 추가 신청까지 받는 이례적 조치로 당의 쇄신 의지를 나타낸 것으로 풀이된다.

이번 결정이 김 지사의 업적을 부정하는 것이 아님을 분명히 했다. 공관위는 4선 국회의원과 장관을 역임한 김 지사는 충북도정을 이끌어온 대표적 지도자로 공관위 역시 “창의적 행정과 선도적 정책을 펼쳐온 공로가 크다”며 공을 인정했다. 또 “안정에 머무는 정치가 아닌 국민 앞에 혁신의 정치를 보여줘야 한다는 절박함에서 비롯된 것”이라고 규정했다.

이에 현재 국민의힘 충북도지사 공천 신청자는 윤갑근 전 대구고검장, 윤희근 전 경찰청장, 조길형 전 충주시장 등이다. 김 지사에게는 재선 포기와 재심 요청, 무소속 출마 강행 등의 선택지가 남았다.

당사자인 김 지사는 이날 일부 일정을 취소하고 귀가하며 휴가(반일)를 제출했다. 김 지사는 이날 오후 사회관계망서비스(SNS)에 “오늘 저는 공심위의 결정을 결코 받아들이지 못합니다. 공심위는 자유민주주의의 원칙과 절차를 파괴했습니다. 또한 충북도민의 의사를 헌신짝처럼 가져다 버렸습니다. 지금부터 잘못된 결정을 바로잡고 승리하기 위해 최선을 다하겠습니다. 특정인을 정해 놓고 면접을 진행하다니 기가 막힙니다.”라고 적었다.