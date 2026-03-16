필릭스, 글로벌 패션 아이콘답네…2026 파리 패션위크 소셜 언급량 K팝 1위 등극

필릭스 인스타그램

그룹 스트레이 키즈(Stray Kids) 멤버 필릭스(FELIX)가 2026 FW26 파리 패션위크에서 K팝 아티스트 중 소셜미디어 언급량 1위를 차지했다.

최근 X 기반 음악·문화 분석 계정 어바웃뮤직(About MUSIC), 팝코어(popcore)등에 따르면, 이번 시즌 파리 패션위크 K팝 아티스트 언급량을 집계한 결과, 필릭스가 1위를 차지했다.

필릭스는 10일(현지시간) 파리 루브르 박물관에서 열린 하이엔드 브랜드 루이비통(Louise vuitton) FW26 여성복 컬렉션 쇼에 공식 앰배서더로 참석해 자리를 빛냈다.

필릭스는 해당 브랜드의 흰 티와 데님 팬츠, 검은 트위드 자켓을 착용해 심플하면서도 세련된 착장을 선보였다.

스트레이 키즈 필릭스와 블랙핑크 리사. 필릭스 인스타그램

이에 더해 브랜드의 대표 로고 디자인이 들어간 백과 다양한 악세사리로 포인트를 줘, 등장과 동시에 취재진의 이목을 집중시켰다.

행사 이후 필릭스는 7위를 차지한 블랙핑크 리사와 함께 있는 모습을 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 게시하면서 또 한 번 팬들의 관심을 모았다.

필릭스 뒤를 잇는 K팝 아티스트 언급량 2위는 같은 팀 멤버 현진, 3위 블랙핑크 로제, 4위 알디원(ALD1), 5위 블랙핑크 지수, 6위 엑소 카이, 7위 블랙핑크 리사, 8위 NCT 쟈니, 9위 방탄소년단(BTS) 뷔, 10위 블랙핑크 제니 순으로 집계됐다.

한편, 필릭스는 2023년 8월 루이 비통 공식 앰배서더로 선정된 이후, 파리 패션위크를 매번 방문하며 브랜드의 얼굴로 활약하고 있다.