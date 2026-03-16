'현역가왕 재팬' 다케나카 유다이 "잊지 못할 3월 14일" 첫 韓 팬콘 성료

다케나카 유다이의 서울 팬 콘서트 현장. 로드쇼엔터테인먼트

MBN '현역가왕2'의 일본판 BS 닛테레 '현역가왕 JAPAN(재팬)' 우승자 다케나카 유다이가 첫 한국 팬콘서트를 성황리에 마쳤다.

유다이(Yudai)는 지난 14일 세종대학교 대양홀에서 'Yudai Takenaka fan concert seoul with U [DIVA Release Tour 2026]' 공연을 2회차에 걸쳐 개최했다.

유다이의 이번 공연은 티켓 오픈 5분 만에 전석 매진을 기록하며, 유다이를 향한 뜨거운 인기와 막강한 글로벌 티켓 파워를 입증했다.

유다이는 각 회차마다 서로 다른 선곡을 구성해 보다 풍성한 공연을 선보이며 팬들의 눈과 귀를 즐겁게 했다.

다케나카 유다이의 서울 팬 콘서트 현장. 로드쇼엔터테인먼트

공연의 첫 무대는 'Love Story'로, 유다이는 팬들에게 한국어로 반갑게 인사를 건네며 본격적인 공연의 시작을 알렸다.

이어진 토크에서 유다이는 첫 곡으로 'Love Story'를 선곡한 이유에 대해 "첫 솔로 앨범 '디바(DIVA)'를 준비할 때 망설임 없이 가장 먼저 선곡한 곡"이라고 밝혔다.

이어 유다이는 "앨범의 시작이 된 곡이고, 팬분들이 많이 좋아해 주셔서 감사한 마음으로 준비했다"고 말했다.

이후 유다이는 'Best Friend', '사랑의 형태(アイノカタチ)', '짝사랑(カタオモイ)', '붉은 스위트피(赤いスイートピー)', 'First Love' 등 일본 곡을 비롯해 우즈의 ‘Drowning', 아이유의 'Love wins all', DAY6 '예뻤어' 등 한국의 인기곡 무대까지 선보이며 팬들의 뜨거운 호응을 이끌어냈다.

다케나카 유다이의 서울 팬 콘서트 현장. 로드쇼엔터테인먼트

특히 2회차 공연에서는 일본 곡 '만찬가(晩餐歌)'를 열창해 팬들에게 특별한 감동을 선사했고, 셀린디온(Celine Dion)의 'My Heart Will Go On' 무대를 선보이며 분위기를 한층 끌어올렸다.

유다이는 "노래를 처음 시작했을 때 가수의 꿈을 키우며 수천 번 불렀던 곡"이라며 "자신에게 특별한 의미가 있는 곡"이라고 덧붙였다.

이날 공연에서는 다채로운 무대와 함께 '유퀴즈 토크', '무한 오이 지옥', '유다이 게임' 등 재치 넘치는 코너가 마련돼 팬들과 즐거운 시간을 보냈다.

또 유다이와 서울 데이트 콘셉트로 망원동 일대를 돌아다니며 촬영한 특별한 VCR을 공개해 팬들에게 잊지 못할 추억도 선사했다.

공연 말미에 유다이는 "한국에서 첫 번째 단독 팬콘서트를 한 오늘을 평생 잊지 못할 것 같다"며 진심 어린 소감을 전했다. 이어 "여러분과 함께해서 행복했고, 앞으로도 여러분에게 위안이 될 수 있는 노래를 만들도록 하겠다"고 전했다.

이어진 앵콜 무대에서 1회차에는 'Walking with you'를, 2회차에는 '사랑이라든가 연애라든가(愛とか恋とか)'등 일본의 인기곡들을 열창하며 팬들의 뜨거운 환호 속에 공연을 마무리했다.