주호영 “중진 컷오프는 민주당에 대구시장 상납하는 것”

주호영 국회부의장(대구 수성갑)이 국민의힘 대구시장 공천과 관련해 ‘중진 컷오프설’을 정면으로 비판하며 “공천의 핵심은 사람을 자르는 혁신이 아니라 이기는 공천”이라고 강조했다.

주 부의장은 16일 한 TV 프로그램에 출연해 “지금처럼 당 내분이 일어나고 경쟁력 없는 후보를 내세우려는 것은 해당행위나 다름없다”고 지적하고 “이렇게 하면 대구시장을 민주당에 상납하는 결과가 될 수 있다”고 밝혔다.

국민의힘 혁신방안 토론회에서 주호영 국회부의장이 발언하고 있다. 뉴시스

그는 최근 당 안팎에서 제기된 ‘대구시장 후보 중진 컷오프설’에 대해 “직접 들은 것은 아니지만 그런 방식은 권한 밖의 일”이라며 “컷오프는 지지율이 현저히 낮다든지 객관적 사유가 있을 때 하는 것이지 마음대로 할 수 있는 것이 아니다”고 했다.

이어 “중진을 컷오프할 정도라면 국회의원도 다 그만두게 해야 한다”며 “당에 쓸모가 없어서 자른다면 왜 그 사람을 당에 두고 있었느냐”고 반문했다.

공천관리위원회 운영 방식에도 문제를 제기했다. 주 부의장은 “공천 전권을 맡기겠다는 말 자체가 당헌·당규 위반”이라며 “공천관리위원회는 위원들의 합의를 통해 운영되는 기구이지 위원장 한 사람이 독단적으로 결정하는 구조가 아니다”고 주장했다. 또 “공관위원장이 책임을 지겠다는 말도 이해하기 어렵다”며 “지금까지 공관위원장이 공천을 하고 책임을 진 사례가 있었느냐”고 비판했다.

주 부의장은 공천 혁신의 방향에 대해서도 “공천 혁신은 사람을 자르는 것이 아니라 당 지도부와 당 노선부터 혁신하는 것”이라며 “공관위는 경선을 공정하게 관리하라고 만든 기구이지 특정 인물을 자르거나 마음대로 공천하는 곳이 아니다”고 강조했다.

일각에서 제기되는 공천 배경 의혹도 언급했다. 그는 “유튜버 고성국 씨가 이정현 공관위원장을 추천했고, 고 씨가 이진숙 전 방송통신위원장과 함께 선거운동을 하고 있다는 이야기도 있다”며 공관위에 특정 인물의 영향력이 작용하는 것 아니냐는 주장도 당내에서 나오고 있다고 했다.

또 현역 국회의원이 대구시장 후보로 나설 경우 지역구 보궐선거가 발생하는 점을 들어 “한동훈 전 대표의 대구 출마 가능성을 차단하기 위해 현역 의원을 컷오프하려는 것 아니냐는 해석도 있다”고 말했다. 다만 그는 “결국 중요한 것은 민심과 절차”라고 선을 그었다.