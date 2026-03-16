“아내 없으면 못 사는 남자, 남편 없으면 잘 사는 여자?”…사별의 온도차

배우자를 먼저 떠나보낸 뒤 나타나는 건강 변화가 남녀에 따라 크게 다르다는 연구 결과가 나왔다. 남성은 신체·정신 건강이 전반적으로 악화되는 경향을 보인 반면, 여성은 시간이 지나면서 삶의 만족도가 오히려 높아지는 경우가 많았다.

미국 보스턴대학교 공중보건대학원과 일본 치바대학교 연구팀은 일본의 대규모 노인 코호트 연구인 ‘일본 노인 평가연구’ 데이터를 분석해 이같은 결과를 확인했다. 연구 결과는 국제 학술지 ‘정서장애 리포트 저널’에 최근 게재됐다.

연구진은 독립적으로 생활하는 65세 이상 노인 약 2만6000명을 분석했다. 이 가운데 연구 기간 동안 배우자 사별을 경험한 1076명을 추려 치매 위험, 사망률, 우울 증상, 행복감, 사회적 지지 등 37개 건강·삶의 질 지표 변화를 살폈다.

픽사베이

분석 결과 아내를 잃은 남성은 배우자가 있는 남성보다 치매 위험과 사망 위험이 더 높았고, 일상생활 기능도 더 크게 저하되는 경향을 보였다. 우울 증상은 증가했고 행복감과 사회적 지지는 감소했다. 특히 음주 빈도가 늘어나는 등 건강하지 못한 행동도 나타났으며 이같은 변화는 사별 후 첫 1년 동안 두드러졌다.

여성의 경우 남편을 잃은 직후에는 행복감이 일시적으로 감소했지만 우울 증상이 크게 늘거나 건강이 악화되는 경향은 나타나지 않았다. 시간이 지나면서 오히려 삶의 만족도와 행복감이 높아지는 경우도 확인됐다.

연구진은 이같은 차이가 사회적 역할과 문화적 요인과 관련 있을 가능성이 크다고 분석했다. 많은 문화권에서 남성은 정서적 지원을 배우자에게 크게 의존하는 경우가 많아 배우자를 잃었을 때 고립감을 더 크게 느낄 수 있다는 것이다.

배우자 사별 이후 외로움 역시 남성에게 더 크게 나타난다는 연구 결과도 있다. 지난 2월 호주 모나쉬대학교 연구팀이 ‘호주 가계 소득 및 노동 동향 조사’ 데이터를 분석한 결과, 배우자를 잃은 남성은 사별 첫해 외로움이 약 3배 증가하는 것으로 나타났다. 여성의 경우 약 2배 증가하는 데 그쳤다.

연구팀은 “사회적 상호작용과 지원을 마냥 늘리는 방식은 배우자 사별로 인한 외로움을 겪는 사람들에게 도움이 될 가능성이 낮다”면서 개인 맞춤형 지원을 제안했다. 또 개인으로서 정체성을 형성하는 데 초점을 맞춘 제도가 필요하다고 강조했다.